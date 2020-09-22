Риккардо Бонадио — Гиулио Зеппиери: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Риккардо Бонадио — Гиулио Зеппиери (22 сентября), ставки и коэффициенты

Риккардо Бонадио — Гиулио Зеппиери (22.09.2020), ставки и коэффициенты

22.09.2020 в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Риккардо Бонадио , а противостоять в этом поединке будет Гиулио Зеппиери.



В 09:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Риккардо Бонадио и Гиулио Зеппиери. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 22.09.2020, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Риккардо Бонадио — Гиулио Зеппиери. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 22.09.2020, ведь именно в этот день на корте встречаются Риккардо Бонадио и Гиулио Зеппиери. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 09:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Риккардо Бонадио имеет на своем счету три победы, Гиулио Зеппиери может похвастаться четырьмя.

Риккардо Бонадио

На данный момент Риккардо Бонадио является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Риккардо Бонадио однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Риккардо Бонадио демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Риккардо Бонадио хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Риккардо Бонадио часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Гиулио Зеппиери

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Гиулио Зеппиери теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Гиулио Зеппиери имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Гиулио Зеппиери испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Гиулио Зеппиери выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Гиулио Зеппиери занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Риккардо Бонадио и Гиулио Зеппиери будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Риккардо Бонадио — Гиулио Зеппиери (22.09.2020), ставки и коэффициенты

Риккардо Бонадио

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Риккардо Бонадио выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Риккардо Бонадио всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Риккардо Бонадио уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Риккардо Бонадио занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Риккардо Бонадио больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Риккардо Бонадио имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Гиулио Зеппиери

На этом турнире Гиулио Зеппиери играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Гиулио Зеппиери какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Гиулио Зеппиери уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Гиулио Зеппиери много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Гиулио Зеппиери сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Гиулио Зеппиери не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Риккардо Бонадио — Гиулио Зеппиери Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Риккардо Бонадио и Гиулио Зеппиери. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Риккардо Бонадио и Гиулио Зеппиери встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Риккардо Бонадио и Гиулио Зеппиери довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Риккардо Бонадио и Гиулио Зеппиери подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Риккардо Бонадио — Гиулио Зеппиери: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Риккардо Бонадио имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Риккардо Бонадио и Гиулио Зеппиери отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гиулио Зеппиери в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Риккардо Бонадио превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гиулио Зеппиери сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Риккардо Бонадио гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Риккардо Бонадио — Гиулио Зеппиери. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Риккардо Бонадио и Гиулио Зеппиери, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-293905-stefanos-cicipas-deniel-evans-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-22-09-20/