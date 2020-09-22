Жиль Белен Тайкманн — Анастасия Павлюченкова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.09.20)

Прогноз Жиль Белен Тайкманн — Анастасия Павлюченкова (22.09.2020), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Жиль Белен Тайкманн — Анастасия Павлюченкова 22-го сентября 2020 года

22-го сентября 2020 года в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Жиль Белен Тайкманн , а противостоять в этом поединке будет Анастасия Павлюченкова.



Теннисное противостояние Жиль Белен Тайкманн — Анастасия Павлюченкова пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 22-го сентября 2020 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 12:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Жиль Белен Тайкманн является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жиль Белен Тайкманн — Анастасия Павлюченкова:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 22-го сентября 2020 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Жиль Белен Тайкманн — Анастасия Павлюченкова. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 12:30 по Москве, пока не начался поединок. Жиль Белен Тайкманн и Анастасия Павлюченкова еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Жиль Белен Тайкманн

На данный момент Жиль Белен Тайкманн является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Жиль Белен Тайкманн поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Жиль Белен Тайкманн пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Жиль Белен Тайкманн слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Жиль Белен Тайкманн будет более тщательно готовиться к поединку.



Анастасия Павлюченкова

Нынешняя форма, которую демонстрирует Анастасия Павлюченкова еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Анастасия Павлюченкова постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Анастасия Павлюченкова пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Анастасия Павлюченкова не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Анастасия Павлюченкова не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Жиль Белен Тайкманн» — «Анастасия Павлюченкова»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Жиль Белен Тайкманн и Анастасия Павлюченкова впервые будут встречаться между собой. Если Жиль Белен Тайкманн уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Анастасия Павлюченкова пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Жиль Белен Тайкманн демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Жиль Белен Тайкманн – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Жиль Белен Тайкманн — Анастасия Павлюченкова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.09.20)

Жиль Белен Тайкманн

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Жиль Белен Тайкманн, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Жиль Белен Тайкманн уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Жиль Белен Тайкманн старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Жиль Белен Тайкманн, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Жиль Белен Тайкманн не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Жиль Белен Тайкманн все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Жиль Белен Тайкманн точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Анастасия Павлюченкова

В этом сезоне Анастасия Павлюченкова действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Анастасия Павлюченкова обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Анастасия Павлюченкова не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Анастасия Павлюченкова не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Анастасия Павлюченкова имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Жиль Белен Тайкманн — Анастасия Павлюченкова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Жиль Белен Тайкманн и Анастасия Павлюченкова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Жиль Белен Тайкманн и Анастасия Павлюченкова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Жиль Белен Тайкманн и Анастасия Павлюченкова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Жиль Белен Тайкманн и Анастасия Павлюченкова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Жиль Белен Тайкманн — Анастасия Павлюченкова: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Жиль Белен Тайкманн и Анастасия Павлюченкова, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Жиль Белен Тайкманн и Анастасия Павлюченкова уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Жиль Белен Тайкманн — Анастасия Павлюченкова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Жиль Белен Тайкманн и Анастасия Павлюченкова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Жиль Белен Тайкманн, и Анастасия Павлюченкова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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