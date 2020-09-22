Александр Афанасенко — Руслан Лаврентьев: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Александр Афанасенко — Руслан Лаврентьев (22-го сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Александр Афанасенко — Руслан Лаврентьев 22-го сентября 2020 года

22-го сентября 2020 года в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Smash Cup, в котором на корт выйдут Александр Афанасенко , а противостоять в этом поединке будет Руслан Лаврентьев.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 22-го сентября 2020 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Александр Афанасенко — Руслан Лаврентьев. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 21:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Александр Афанасенко, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Александр Афанасенко — Руслан Лаврентьев:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 22-го сентября 2020 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Александр Афанасенко и Руслан Лаврентьев. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 21:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Александр Афанасенко имеет на своем счету три победы, Руслан Лаврентьев может похвастаться четырьмя.

Александр Афанасенко

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Александр Афанасенко находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Александр Афанасенко является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Александр Афанасенко умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Александр Афанасенко обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Александр Афанасенко может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Руслан Лаврентьев

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Руслан Лаврентьев на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Руслан Лаврентьев демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Руслан Лаврентьев имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Руслан Лаврентьев намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Руслан Лаврентьев не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Руслан Лаврентьев будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Руслан Лаврентьев и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Руслан Лаврентьев умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Александр Афанасенко» — «Руслан Лаврентьев»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Александр Афанасенко и Руслан Лаврентьев. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Александр Афанасенко и Руслан Лаврентьев в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Александр Афанасенко и Руслан Лаврентьев имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Александр Афанасенко — Руслан Лаврентьев 22-го сентября 2020 года

Александр Афанасенко

На этом турнире именно Александр Афанасенко может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Александр Афанасенко отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Александр Афанасенко еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Александр Афанасенко не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Руслан Лаврентьев

На этом турнире Руслан Лаврентьев играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Руслан Лаврентьев какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Руслан Лаврентьев уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Руслан Лаврентьев много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Руслан Лаврентьев сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Руслан Лаврентьев не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Александр Афанасенко — Руслан Лаврентьев Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Александр Афанасенко и Руслан Лаврентьев. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Александр Афанасенко и Руслан Лаврентьев встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Александр Афанасенко и Руслан Лаврентьев довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Александр Афанасенко и Руслан Лаврентьев подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Александр Афанасенко — Руслан Лаврентьев: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Александр Афанасенко и Руслан Лаврентьев из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Руслан Лаврентьев относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Руслан Лаврентьев проводит второй или третий матч. А вот Александр Афанасенко как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Александр Афанасенко, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Александр Афанасенко без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Александр Афанасенко вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Александр Афанасенко — Руслан Лаврентьев. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Александр Афанасенко и Руслан Лаврентьев.



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