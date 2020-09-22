Прогноз Борис Ариас — Тайлер Мерсье (22 сентября), ставки и коэффициенты

Борис Ариас — Тайлер Мерсье. Прогноз, ставки на матч (22.09.20)

22.09.2020 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR, в котором на корт выйдут Борис Ариас , а противостоять в этом поединке будет Тайлер Мерсье.



Так как теннисный поединок Борис Ариас — Тайлер Мерсье пройдет уже 22.09.2020, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 15:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Борис Ариас на тот момент намного сильнее, нежели Тайлер Мерсье.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Борис Ариас — Тайлер Мерсье:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 22.09.2020 откроет его противостояние Борис Ариас — Тайлер Мерсье. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:00 по МСК, то есть до начала игры. Борис Ариас и Тайлер Мерсье отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Тайлер Мерсье может гордиться семью победами, а вот Борис Ариас имеет только пять выигранных встреч.

Борис Ариас

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Борис Ариас находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Борис Ариас является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Борис Ариас умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Борис Ариас обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Борис Ариас может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Тайлер Мерсье

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Тайлер Мерсье имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Тайлер Мерсье демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Тайлер Мерсье не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Тайлер Мерсье не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

UTR, Борис Ариас — Тайлер Мерсье

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Борис Ариас и Тайлер Мерсье впервые будут встречаться между собой. Если Борис Ариас уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Тайлер Мерсье пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Борис Ариас демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Борис Ариас – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Борис Ариас — Тайлер Мерсье 22.09.2020

Борис Ариас

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Борис Ариас, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Борис Ариас уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Борис Ариас старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Борис Ариас, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Борис Ариас не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Борис Ариас все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Борис Ариас точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Тайлер Мерсье

Этот сезон Тайлер Мерсье проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Тайлер Мерсье снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Тайлер Мерсье слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Тайлер Мерсье допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Борис Ариас — Тайлер Мерсье Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Борис Ариас и Тайлер Мерсье, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Борис Ариас и Тайлер Мерсье играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Борис Ариас, и Тайлер Мерсье неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Борис Ариас — Тайлер Мерсье: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Борис Ариас и Тайлер Мерсье которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Борис Ариас имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Тайлер Мерсье хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Борис Ариас. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Тайлер Мерсье умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Борис Ариас довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Тайлер Мерсье вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Борис Ариас.

СЕГОДНЯ МАТЧ Борис Ариас — Тайлер Мерсье. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Борис Ариас и Тайлер Мерсье букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Борис Ариас и Тайлер Мерсье проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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