Прогноз Георгина Гарсия-Перес — Барбора Палицова (23-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

Георгина Гарсия-Перес — Барбора Палицова. Прогноз, ставки на матч. ITF (23.09.20)

23-го сентября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Георгина Гарсия-Перес , а противостоять в этом поединке будет Барбора Палицова.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Георгина Гарсия-Перес — Барбора Палицова можно будет вплоть до 11:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 23-го сентября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Георгина Гарсия-Перес и Барбора Палицова еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Георгина Гарсия-Перес — Барбора Палицова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Георгина Гарсия-Перес имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 23-го сентября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Барбора Палицова. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Георгина Гарсия-Перес имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Георгина Гарсия-Перес

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Георгина Гарсия-Перес находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Георгина Гарсия-Перес является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Георгина Гарсия-Перес умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Георгина Гарсия-Перес обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Георгина Гарсия-Перес может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Барбора Палицова

На этом турнире Барбора Палицова играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Барбора Палицова все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Барбора Палицова не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Барбора Палицова уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Барбора Палицова на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Барбора Палицова пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

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Прогноз и ставка на матч Георгина Гарсия-Перес — Барбора Палицова 23-го сентября

Георгина Гарсия-Перес

На данный момент Георгина Гарсия-Перес занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Георгина Гарсия-Перес снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Георгина Гарсия-Перес не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Георгина Гарсия-Перес не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Барбора Палицова

В этом сезоне Барбора Палицова действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Барбора Палицова обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Барбора Палицова не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Барбора Палицова не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Барбора Палицова имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Георгина Гарсия-Перес — Барбора Палицова Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Георгина Гарсия-Перес и Барбора Палицова, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Георгина Гарсия-Перес и Барбора Палицова играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Георгина Гарсия-Перес, и Барбора Палицова неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Георгина Гарсия-Перес — Барбора Палицова: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Георгина Гарсия-Перес имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Георгина Гарсия-Перес и Барбора Палицова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Барбора Палицова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Георгина Гарсия-Перес превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Барбора Палицова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Георгина Гарсия-Перес гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Георгина Гарсия-Перес — Барбора Палицова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Георгина Гарсия-Перес и Барбора Палицова. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Георгина Гарсия-Перес и для Барбора Палицова, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-294312-niderlandy-athletic_b-ssha-chloe_bonny-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-night-challenge-tour-23-09-20/