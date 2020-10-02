Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) — Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk). Прогноз, ставки на матч(02.10.20)

Прогноз Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) — Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk) (02.10.2020), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) — Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk) 02 октября

02 октября в 08:36 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) примет соперника по национальному первенству Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) и Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk). Оно пройдет 02 октября, так что можно не сомневаться, что в 08:36 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) — Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) — Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk) состоится 02 октября в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 08:36 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV)

Баскетбольный клуб Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч

Баскетбольный клуб Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 02 октября. На этот раз соперником хозяев будет Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk), так что в 08:36 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) — Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk). Прогноз, ставки на матч(02.10.20)

Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) — Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 02 октября сыграет матч против БК Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 08:36 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) — Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk): единоборств будет много, набранных очков — нет

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) — Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Денвер Наггетс (SLAMDUNKVV) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (iamdevilwalk) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat3-296753-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-sakramento-kingz-ampedeez-miluoki-baks-antdollahov-02-10-20/