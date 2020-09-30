Knights (Yellow) — Mariners (Blue). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.10.20)

Прогноз Knights (Yellow) — Mariners (Blue) (03 октября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Knights (Yellow) — Mariners (Blue) 03 октября

03 октября в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Rocket League, в котором на своей площадке местный клуб Knights (Yellow) примет соперника по национальному первенству Mariners (Blue).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Knights (Yellow) – Mariners (Blue), запланированный на 03 октября. Баскетболисты появятся на площадке в 15:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Mariners (Blue), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Knights (Yellow) — Mariners (Blue):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Knights (Yellow) проводит на своей площадке, и 03 октября хозяевам предстоит матч против игроков клуба Mariners (Blue). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 15:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Knights (Yellow), а один раз сильнее были игроки БК Mariners (Blue).

Knights (Yellow)

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Knights (Yellow) пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Knights (Yellow) уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Mariners (Blue)

Уже три недели баскетбольный клуб Mariners (Blue) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Mariners (Blue) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Mariners (Blue) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч Knights (Yellow) — Mariners (Blue)

Баскетбольный клуб Knights (Yellow) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 03 октября. На этот раз соперником хозяев будет Mariners (Blue), так что в 15:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Knights (Yellow). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Knights (Yellow) — Mariners (Blue). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.10.20)

Knights (Yellow)

В последние годы Knights (Yellow) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Knights (Yellow) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Mariners (Blue)

В прошлом матче баскетбольный клуб Mariners (Blue) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Mariners (Blue) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Mariners (Blue) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Knights (Yellow) — Mariners (Blue) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Knights (Yellow) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 03 октября сыграет матч против БК Mariners (Blue). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 15:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Knights (Yellow) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Knights (Yellow) — Mariners (Blue): хозяева сыграют в свой баскетбол

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Knights (Yellow) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Knights (Yellow) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Knights (Yellow) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Mariners (Blue) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Mariners (Blue) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Mariners (Blue) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Knights (Yellow) — Mariners (Blue). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Knights (Yellow) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Knights (Yellow) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Knights (Yellow) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Mariners (Blue) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Mariners (Blue) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat0-297120-hanshin-taygerz-yomiuri-dzhaynts-prognoz-professionala-03-10-20/