Богдан/Мдлулва — Дэвис/Фосса-Хуэрго: ставим на двойные ошибки

Прогноз Богдан/Мдлулва — Дэвис/Фосса-Хуэрго (06 октября), ставки и коэффициенты

Богдан/Мдлулва — Дэвис/Фосса-Хуэрго (06-го октября 2020 года), ставки и коэффициенты

06-го октября 2020 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Богдан/Мдлулва , а противостоять в этом поединке будет Дэвис/Фосса-Хуэрго.



Судья теннисного матча Богдан/Мдлулва — Дэвис/Фосса-Хуэрго должен дать знак о старте игры в 14:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 06-го октября 2020 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Богдан/Мдлулва и Дэвис/Фосса-Хуэрго более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Богдан/Мдлулва имеет четыре победы, то Дэвис/Фосса-Хуэрго может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Богдан/Мдлулва — Дэвис/Фосса-Хуэрго:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 06-го октября 2020 года откроет его противостояние Богдан/Мдлулва — Дэвис/Фосса-Хуэрго. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Богдан/Мдлулва и Дэвис/Фосса-Хуэрго отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Дэвис/Фосса-Хуэрго может гордиться семью победами, а вот Богдан/Мдлулва имеет только пять выигранных встреч.

Богдан/Мдлулва

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Богдан/Мдлулва находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Богдан/Мдлулва является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Богдан/Мдлулва умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Богдан/Мдлулва обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Богдан/Мдлулва может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Дэвис/Фосса-Хуэрго

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Дэвис/Фосса-Хуэрго имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Дэвис/Фосса-Хуэрго демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Дэвис/Фосса-Хуэрго не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Дэвис/Фосса-Хуэрго не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

«Богдан/Мдлулва» — «Дэвис/Фосса-Хуэрго»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Богдан/Мдлулва и Дэвис/Фосса-Хуэрго. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Богдан/Мдлулва — Дэвис/Фосса-Хуэрго 06-го октября 2020 года

Богдан/Мдлулва

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Богдан/Мдлулва проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Богдан/Мдлулва в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Богдан/Мдлулва больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Богдан/Мдлулва уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Дэвис/Фосса-Хуэрго

В этом сезоне Дэвис/Фосса-Хуэрго действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Дэвис/Фосса-Хуэрго обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Дэвис/Фосса-Хуэрго не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Дэвис/Фосса-Хуэрго не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Дэвис/Фосса-Хуэрго имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Богдан/Мдлулва — Дэвис/Фосса-Хуэрго Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Богдан/Мдлулва и Дэвис/Фосса-Хуэрго. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Богдан/Мдлулва и Дэвис/Фосса-Хуэрго встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Богдан/Мдлулва и Дэвис/Фосса-Хуэрго довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Богдан/Мдлулва и Дэвис/Фосса-Хуэрго подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Богдан/Мдлулва — Дэвис/Фосса-Хуэрго: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Богдан/Мдлулва имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Богдан/Мдлулва и Дэвис/Фосса-Хуэрго отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Дэвис/Фосса-Хуэрго в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Богдан/Мдлулва превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Дэвис/Фосса-Хуэрго сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Богдан/Мдлулва гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Богдан/Мдлулва — Дэвис/Фосса-Хуэрго. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Богдан/Мдлулва и Дэвис/Фосса-Хуэрго.



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