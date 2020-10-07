Хьюстон Рокетс (MILKMAN) — Торонто Рэпторс (GREEDY). Прогноз, ставки на матч(07.10.20)

Прогноз Хьюстон Рокетс (MILKMAN) — Торонто Рэпторс (GREEDY) (07 октября), ставки и коэффициенты

Хьюстон Рокетс (MILKMAN) — Торонто Рэпторс (GREEDY) (07-го октября 2020 года), ставки и коэффициенты

07-го октября 2020 года в 09:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Хьюстон Рокетс (MILKMAN) примет соперника по национальному первенству Торонто Рэпторс (GREEDY).



Главный тренер баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (MILKMAN) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 07-го октября 2020 года хозяевам предстоит у себя дома принимать Торонто Рэпторс (GREEDY). Игра, которая начнется в 09:35 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Хьюстон Рокетс (MILKMAN) — Торонто Рэпторс (GREEDY). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 07-го октября 2020 года в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Хьюстон Рокетс (MILKMAN) — Торонто Рэпторс (GREEDY). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 09:35 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (MILKMAN), одержав семь побед.

Хьюстон Рокетс (MILKMAN)

Летом баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (MILKMAN) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (MILKMAN) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Торонто Рэпторс (GREEDY)

На данный момент баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (GREEDY) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Торонто Рэпторс (GREEDY) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Торонто Рэпторс (GREEDY) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

«Хьюстон Рокетс (MILKMAN)» — «Торонто Рэпторс (GREEDY)»: прогноз автора

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (MILKMAN) наконец-то возвращаются домой, а 07-го октября 2020 года им уже необходимо сыграть поединок против БК Торонто Рэпторс (GREEDY). На площадке игроки обеих команд появятся в 09:35 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Хьюстон Рокетс (MILKMAN) — Торонто Рэпторс (GREEDY). Прогноз, ставки на матч(07.10.20)

Хьюстон Рокетс (MILKMAN)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (MILKMAN) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Хьюстон Рокетс (MILKMAN) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (MILKMAN) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (MILKMAN) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Торонто Рэпторс (GREEDY)

Два года назад баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (GREEDY) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (GREEDY) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Хьюстон Рокетс (MILKMAN) — Торонто Рэпторс (GREEDY) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (MILKMAN) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 07-го октября 2020 года сыграет матч против БК Торонто Рэпторс (GREEDY). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 09:35 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Хьюстон Рокетс (MILKMAN) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Хьюстон Рокетс (MILKMAN) — Торонто Рэпторс (GREEDY): хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (MILKMAN) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (MILKMAN) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (MILKMAN) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (MILKMAN) сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (GREEDY) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (GREEDY) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Торонто Рэпторс (GREEDY) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (GREEDY) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хьюстон Рокетс (MILKMAN) — Торонто Рэпторс (GREEDY). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (MILKMAN) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (MILKMAN) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (MILKMAN) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (GREEDY) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (GREEDY) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Торонто Рэпторс (GREEDY) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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