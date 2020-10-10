Даллас Маверикс (KARMA) — Нью-Орлеан Пеликанс (SXM). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.10.20)

Прогноз Даллас Маверикс (KARMA) — Нью-Орлеан Пеликанс (SXM) (15.10.2020), ставки и коэффициенты

Даллас Маверикс (KARMA) — Нью-Орлеан Пеликанс (SXM) (15-го октября 2020 года), ставки и коэффициенты

15-го октября 2020 года в 10:43 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Даллас Маверикс (KARMA) примет соперника по национальному первенству Нью-Орлеан Пеликанс (SXM).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Даллас Маверикс (KARMA) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 15-го октября 2020 года предстоит поединок против БК Нью-Орлеан Пеликанс (SXM). По московскому времени начало игры будет в 10:43. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Даллас Маверикс (KARMA) — Нью-Орлеан Пеликанс (SXM). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Даллас Маверикс (KARMA) — Нью-Орлеан Пеликанс (SXM) состоится 15-го октября 2020 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 10:43 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Даллас Маверикс (KARMA), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Даллас Маверикс (KARMA)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Даллас Маверикс (KARMA) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Даллас Маверикс (KARMA) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Даллас Маверикс (KARMA) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Нью-Орлеан Пеликанс (SXM)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (SXM) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (SXM) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (SXM) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 15-го октября 2020 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Даллас Маверикс (KARMA) — Нью-Орлеан Пеликанс (SXM), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 10:43 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Даллас Маверикс (KARMA) — Нью-Орлеан Пеликанс (SXM). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.10.20)

Даллас Маверикс (KARMA)

Сейчас баскетбольный клуб Даллас Маверикс (KARMA) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Даллас Маверикс (KARMA) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Даллас Маверикс (KARMA) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Нью-Орлеан Пеликанс (SXM)

Два года назад баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (SXM) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (SXM) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Даллас Маверикс (KARMA) — Нью-Орлеан Пеликанс (SXM) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 15-го октября 2020 года, и в его рамках состоится поединок Даллас Маверикс (KARMA) — Нью-Орлеан Пеликанс (SXM). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 10:43 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Даллас Маверикс (KARMA) — Нью-Орлеан Пеликанс (SXM): хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Даллас Маверикс (KARMA) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Даллас Маверикс (KARMA) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Даллас Маверикс (KARMA) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Даллас Маверикс (KARMA) сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (SXM) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (SXM) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Нью-Орлеан Пеликанс (SXM) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (SXM) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даллас Маверикс (KARMA) — Нью-Орлеан Пеликанс (SXM). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Даллас Маверикс (KARMA) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Даллас Маверикс (KARMA) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Даллас Маверикс (KARMA) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (SXM) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (SXM) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (SXM) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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