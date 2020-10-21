Рийтховен/Херманс — Меллер/Сквире: порядок побьёт класс

Прогноз Рийтховен/Херманс — Меллер/Сквире (21-го октября), ставки и коэффициенты

Рийтховен/Херманс — Меллер/Сквире (21.10.2020), ставки и коэффициенты

21.10.2020 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Рийтховен/Херманс , а противостоять в этом поединке будет Меллер/Сквире.



Так как Рийтховен/Херманс в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Меллер/Сквире, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 21.10.2020. Но, доказать обратное Рийтховен/Херманс все же сможет в 18:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Рийтховен/Херманс — Меллер/Сквире. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

21.10.2020 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Рийтховен/Херманс — Меллер/Сквире. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 18:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Меллер/Сквире, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Меллер/Сквире выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Рийтховен/Херманс

Болельщики ожидали, что на этом турнире Рийтховен/Херманс продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Рийтховен/Херманс в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Рийтховен/Херманс сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Рийтховен/Херманс немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Меллер/Сквире

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Меллер/Сквире имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Меллер/Сквире демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Меллер/Сквире не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Меллер/Сквире не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

ITF, Рийтховен/Херманс — Меллер/Сквире

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Рийтховен/Херманс и Меллер/Сквире являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Рийтховен/Херманс — Меллер/Сквире 21.10.2020

Рийтховен/Херманс

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Рийтховен/Херманс выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Рийтховен/Херманс всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Рийтховен/Херманс уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Рийтховен/Херманс занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Рийтховен/Херманс больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Рийтховен/Херманс имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Меллер/Сквире

В этом сезоне Меллер/Сквире не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Меллер/Сквире сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Меллер/Сквире допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Меллер/Сквире допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Меллер/Сквире демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Рийтховен/Херманс — Меллер/Сквире Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Рийтховен/Херманс и Меллер/Сквире, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Рийтховен/Херманс и Меллер/Сквире играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Рийтховен/Херманс, и Меллер/Сквире неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Рийтховен/Херманс — Меллер/Сквире: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Рийтховен/Херманс и Меллер/Сквире из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Меллер/Сквире относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Меллер/Сквире проводит второй или третий матч. А вот Рийтховен/Херманс как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Рийтховен/Херманс, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Рийтховен/Херманс без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Рийтховен/Херманс вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рийтховен/Херманс — Меллер/Сквире. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Рийтховен/Херманс и Меллер/Сквире букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Рийтховен/Херманс и Меллер/Сквире проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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