Аляска Эйс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс: снова ждем результативной игры

Прогноз Аляска Эйс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс (22.10.2020), ставки и коэффициенты

Аляска Эйс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс (22.10.2020), ставки и коэффициенты

22.10.2020 в 13:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Филиппин, в котором на своей площадке местный клуб Аляска Эйс примет соперника по национальному первенству Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс.



Баскетболисты клубов Аляска Эйс и Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс в 13:45 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 22.10.2020. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Аляска Эйс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Аляска Эйс также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аляска Эйс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс:

В 13:45 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Аляска Эйс и Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 22.10.2020. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Аляска Эйс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Аляска Эйс

В этом сезоне баскетбольный клуб Аляска Эйс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Аляска Эйс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Аляска Эйс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Аляска Эйс нет более травмированных игроков основы.



Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Аляска Эйс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс, несмотря на то, что он должен пройти только 22.10.2020. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 13:45 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Аляска Эйс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Аляска Эйс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс 22.10.2020

Аляска Эйс

В последние годы Аляска Эйс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Аляска Эйс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс

После того, как баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Аляска Эйс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 22.10.2020, и в его рамках состоится поединок Аляска Эйс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 13:45 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Аляска Эйс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс: снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба Аляска Эйс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Аляска Эйс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Аляска Эйс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Аляска Эйс сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аляска Эйс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Аляска Эйс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Аляска Эйс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Аляска Эйс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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