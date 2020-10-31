Прогноз Лос-Анджелес Клипперс (Goku) — Торонто Рэпторс (bad_trip) (31 октября), ставки и коэффициенты

Лос-Анджелес Клипперс (Goku) — Торонто Рэпторс (bad_trip). Прогноз, ставки на матч (31.10.20)

31.10.2020 в 09:36 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2KSeries, в котором на своей площадке местный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Goku) примет соперника по национальному первенству Торонто Рэпторс (bad_trip).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Лос-Анджелес Клипперс (Goku) – Торонто Рэпторс (bad_trip) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 09:36 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 31.10.2020 и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Торонто Рэпторс (bad_trip).



Лос-Анджелес Клипперс (Goku) — Торонто Рэпторс (bad_trip). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 09:36 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Лос-Анджелес Клипперс (Goku) и Торонто Рэпторс (bad_trip). Организаторы турнира собираются провести данную игру 31.10.2020. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Торонто Рэпторс (bad_trip). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Лос-Анджелес Клипперс (Goku), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Лос-Анджелес Клипперс (Goku)

В этом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Goku) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Goku) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Goku) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Лос-Анджелес Клипперс (Goku) вообще лидирует в чемпионате.



Торонто Рэпторс (bad_trip)

Уже три недели баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (bad_trip) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Торонто Рэпторс (bad_trip) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (bad_trip) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

NBA 2KSeries, Лос-Анджелес Клипперс (Goku) — Торонто Рэпторс (bad_trip)

Главный тренер баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Goku) пообещал, что 31.10.2020 его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 09:36 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Торонто Рэпторс (bad_trip). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Лос-Анджелес Клипперс (Goku) — Торонто Рэпторс (bad_trip). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (31.10.20)

Лос-Анджелес Клипперс (Goku)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Goku) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Торонто Рэпторс (bad_trip)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (bad_trip) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (bad_trip) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Торонто Рэпторс (bad_trip) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Лос-Анджелес Клипперс (Goku) — Торонто Рэпторс (bad_trip) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Goku) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 31.10.2020 сыграет матч против БК Торонто Рэпторс (bad_trip). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 09:36 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Лос-Анджелес Клипперс (Goku) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Лос-Анджелес Клипперс (Goku) — Торонто Рэпторс (bad_trip): хозяева сыграют в свой баскетбол

Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Goku) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Goku) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (bad_trip) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (bad_trip) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (bad_trip) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лос-Анджелес Клипперс (Goku) — Торонто Рэпторс (bad_trip). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Goku) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс (Goku) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Goku) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (bad_trip) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (bad_trip) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Торонто Рэпторс (bad_trip) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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