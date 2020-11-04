Атланта Хокс (Margaridoo) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc): хозяева разберутся с новичком

Прогноз Атланта Хокс (Margaridoo) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) (04-го ноября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Атланта Хокс (Margaridoo) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) 04.11.2020

04.11.2020 в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата South American Challenge, в котором на своей площадке местный клуб Атланта Хокс (Margaridoo) примет соперника по национальному первенству Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Атланта Хокс (Margaridoo) и Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc). Оно пройдет 04.11.2020, так что можно не сомневаться, что в 01:30 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Атланта Хокс (Margaridoo) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Атланта Хокс (Margaridoo) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc). Данный поединок будет сыгран 04.11.2020, а по московскому времени его начало состоится в 01:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Атланта Хокс (Margaridoo)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Атланта Хокс (Margaridoo), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Атланта Хокс (Margaridoo) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Атланта Хокс (Margaridoo) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Атланта Хокс (Margaridoo) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 04.11.2020 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Атланта Хокс (Margaridoo) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 01:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Атланта Хокс (Margaridoo) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) удалось одержать победу у себя дома.



Атланта Хокс (Margaridoo) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) (04.11.2020), ставки и коэффициенты

Атланта Хокс (Margaridoo)

В последние годы Атланта Хокс (Margaridoo) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Атланта Хокс (Margaridoo) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Атланта Хокс (Margaridoo) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 04.11.2020 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Атланта Хокс (Margaridoo) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 01:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Атланта Хокс (Margaridoo) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc): хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Атланта Хокс (Margaridoo) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Атланта Хокс (Margaridoo) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Атланта Хокс (Margaridoo) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Атланта Хокс (Margaridoo) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Атланта Хокс (Margaridoo) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Атланта Хокс (Margaridoo) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Атланта Хокс (Margaridoo) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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