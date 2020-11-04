Прогноз Сапфо Сакеллариди — Мелл Элизабет Реаско Гонсалес (05-го ноября), ставки и коэффициенты

Сапфо Сакеллариди — Мелл Элизабет Реаско Гонсалес. Прогноз, ставки на матч (05.11.20)

05-го ноября в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сапфо Сакеллариди , а противостоять в этом поединке будет Мелл Элизабет Реаско Гонсалес.



05-го ноября пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Сапфо Сакеллариди и Мелл Элизабет Реаско Гонсалес. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 12:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Сапфо Сакеллариди может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сапфо Сакеллариди — Мелл Элизабет Реаско Гонсалес:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 05-го ноября, ведь именно в этот день на корте встречаются Сапфо Сакеллариди и Мелл Элизабет Реаско Гонсалес. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 12:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Сапфо Сакеллариди имеет на своем счету три победы, Мелл Элизабет Реаско Гонсалес может похвастаться четырьмя.

Сапфо Сакеллариди

Сапфо Сакеллариди отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Сапфо Сакеллариди проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Сапфо Сакеллариди проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Сапфо Сакеллариди играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Сапфо Сакеллариди больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Мелл Элизабет Реаско Гонсалес

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Мелл Элизабет Реаско Гонсалес на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Мелл Элизабет Реаско Гонсалес демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Мелл Элизабет Реаско Гонсалес имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Мелл Элизабет Реаско Гонсалес намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Мелл Элизабет Реаско Гонсалес не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Мелл Элизабет Реаско Гонсалес будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Мелл Элизабет Реаско Гонсалес и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Мелл Элизабет Реаско Гонсалес умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Длительное время Сапфо Сакеллариди и Мелл Элизабет Реаско Гонсалес не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Сапфо Сакеллариди и Мелл Элизабет Реаско Гонсалес. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Сапфо Сакеллариди — Мелл Элизабет Реаско Гонсалес (05-го ноября), ставки и коэффициенты

Сапфо Сакеллариди

На данном турнире Сапфо Сакеллариди выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Сапфо Сакеллариди выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Сапфо Сакеллариди допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Сапфо Сакеллариди особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Сапфо Сакеллариди, это умение играть на травяных кортах.

Мелл Элизабет Реаско Гонсалес

Этот сезон Мелл Элизабет Реаско Гонсалес проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Мелл Элизабет Реаско Гонсалес снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Мелл Элизабет Реаско Гонсалес слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Мелл Элизабет Реаско Гонсалес допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Сапфо Сакеллариди — Мелл Элизабет Реаско Гонсалес Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Сапфо Сакеллариди и Мелл Элизабет Реаско Гонсалес аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Сапфо Сакеллариди и Мелл Элизабет Реаско Гонсалес обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Сапфо Сакеллариди и Мелл Элизабет Реаско Гонсалес постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Сапфо Сакеллариди — Мелл Элизабет Реаско Гонсалес: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Сапфо Сакеллариди и Мелл Элизабет Реаско Гонсалес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Сапфо Сакеллариди сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Мелл Элизабет Реаско Гонсалес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Сапфо Сакеллариди – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Сапфо Сакеллариди и Мелл Элизабет Реаско Гонсалес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сапфо Сакеллариди — Мелл Элизабет Реаско Гонсалес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Сапфо Сакеллариди и Мелл Элизабет Реаско Гонсалес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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