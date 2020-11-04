Алвеш/Диас Акоста — Кастельнуово/Эрикссон. Прогноз, ставки на матч(05.11.20)

Прогноз Алвеш/Диас Акоста — Кастельнуово/Эрикссон (05-го ноября), ставки и коэффициенты

Алвеш/Диас Акоста — Кастельнуово/Эрикссон (05 ноября), ставки и коэффициенты

05 ноября в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алвеш/Диас Акоста , а противостоять в этом поединке будет Кастельнуово/Эрикссон.



Теннисное противостояние Алвеш/Диас Акоста — Кастельнуово/Эрикссон пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 05 ноября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 14:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Алвеш/Диас Акоста является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Алвеш/Диас Акоста — Кастельнуово/Эрикссон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 05 ноября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Алвеш/Диас Акоста — Кастельнуово/Эрикссон. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 14:00 по Москве, пока не начался поединок. Алвеш/Диас Акоста и Кастельнуово/Эрикссон еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Алвеш/Диас Акоста

Пока Алвеш/Диас Акоста не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Алвеш/Диас Акоста находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Алвеш/Диас Акоста будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Алвеш/Диас Акоста довольно неплохо играет на данном покрытии.



Кастельнуово/Эрикссон

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Кастельнуово/Эрикссонв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Кастельнуово/Эрикссон играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Кастельнуово/Эрикссон держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Кастельнуово/Эрикссон демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Кастельнуово/Эрикссон находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Алвеш/Диас Акоста — Кастельнуово/Эрикссон

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Алвеш/Диас Акоста — Кастельнуово/Эрикссон. Прогноз, ставки на матч(05.11.20)

Алвеш/Диас Акоста

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Алвеш/Диас Акоста выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Алвеш/Диас Акоста всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Алвеш/Диас Акоста уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Алвеш/Диас Акоста занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Алвеш/Диас Акоста больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Алвеш/Диас Акоста имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Кастельнуово/Эрикссон

Выступать в зале Кастельнуово/Эрикссон не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Кастельнуово/Эрикссон старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Кастельнуово/Эрикссон принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Кастельнуово/Эрикссон демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Кастельнуово/Эрикссон даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Кастельнуово/Эрикссон хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Алвеш/Диас Акоста — Кастельнуово/Эрикссон Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Алвеш/Диас Акоста и Кастельнуово/Эрикссон начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Алвеш/Диас Акоста и Кастельнуово/Эрикссон показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Алвеш/Диас Акоста и Кастельнуово/Эрикссон провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Алвеш/Диас Акоста и Кастельнуово/Эрикссон действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Алвеш/Диас Акоста — Кастельнуово/Эрикссон: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Алвеш/Диас Акоста и Кастельнуово/Эрикссон из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Кастельнуово/Эрикссон относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Кастельнуово/Эрикссон проводит второй или третий матч. А вот Алвеш/Диас Акоста как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Алвеш/Диас Акоста, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Алвеш/Диас Акоста без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Алвеш/Диас Акоста вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алвеш/Диас Акоста — Кастельнуово/Эрикссон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Алвеш/Диас Акоста и Кастельнуово/Эрикссон, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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