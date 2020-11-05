Ламенс/Циммерманн — Авдеева/Цуккини. Прогноз, ставки на матч(05.11.20)

Прогноз Ламенс/Циммерманн — Авдеева/Цуккини (05 ноября), ставки и коэффициенты

Ламенс/Циммерманн — Авдеева/Цуккини (05 ноября), ставки и коэффициенты

05 ноября в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ламенс/Циммерманн , а противостоять в этом поединке будет Авдеева/Цуккини.



Судья теннисного матча Ламенс/Циммерманн — Авдеева/Цуккини должен дать знак о старте игры в 18:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 05 ноября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Ламенс/Циммерманн и Авдеева/Цуккини более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Ламенс/Циммерманн имеет четыре победы, то Авдеева/Цуккини может похвастаться лишь двумя победами.



Ламенс/Циммерманн — Авдеева/Цуккини. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 05 ноября откроет его противостояние Ламенс/Циммерманн — Авдеева/Цуккини. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 18:30 по МСК, то есть до начала игры. Ламенс/Циммерманн и Авдеева/Цуккини отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Авдеева/Цуккини может гордиться семью победами, а вот Ламенс/Циммерманн имеет только пять выигранных встреч.

Ламенс/Циммерманн

На данный момент Ламенс/Циммерманн является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Ламенс/Циммерманн поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Ламенс/Циммерманн пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Ламенс/Циммерманн слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Ламенс/Циммерманн будет более тщательно готовиться к поединку.



Авдеева/Цуккини

Авдеева/Цуккини имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Авдеева/Цуккини уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Авдеева/Цуккини умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Авдеева/Цуккини обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Авдеева/Цуккини проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Ламенс/Циммерманн — Авдеева/Цуккини

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Ламенс/Циммерманн и Авдеева/Цуккини. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Ламенс/Циммерманн и Авдеева/Цуккини продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Ламенс/Циммерманн — Авдеева/Цуккини. Прогноз, ставки на матч(05.11.20)

Ламенс/Циммерманн

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ламенс/Циммерманн, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ламенс/Циммерманн уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ламенс/Циммерманн старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ламенс/Циммерманн, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ламенс/Циммерманн не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ламенс/Циммерманн все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ламенс/Циммерманн точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Авдеева/Цуккини

На этом турнире Авдеева/Цуккини играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Авдеева/Цуккини какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Авдеева/Цуккини уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Авдеева/Цуккини много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Авдеева/Цуккини сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Авдеева/Цуккини не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Ламенс/Циммерманн — Авдеева/Цуккини Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ламенс/Циммерманн и Авдеева/Цуккини начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ламенс/Циммерманн и Авдеева/Цуккини показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ламенс/Циммерманн и Авдеева/Цуккини провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ламенс/Циммерманн и Авдеева/Цуккини действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ламенс/Циммерманн — Авдеева/Цуккини: порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Ламенс/Циммерманн и Авдеева/Цуккини, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Ламенс/Циммерманн и Авдеева/Цуккини уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ламенс/Циммерманн — Авдеева/Цуккини. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ламенс/Циммерманн и Авдеева/Цуккини.



http://evolvegame.ru/cat2-310577-tsunami-squall-prognoz-i-stavki-ot-specialista-05-11-20/