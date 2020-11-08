Прогноз Аслан Карацев — Марк-Андреа Хуслер (08.11.2020), ставки и коэффициенты

Аслан Карацев — Марк-Андреа Хуслер. Прогноз, ставки на матч (08.11.20)

08-го ноября в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Аслан Карацев , а противостоять в этом поединке будет Марк-Андреа Хуслер.



Так как теннисный поединок Аслан Карацев — Марк-Андреа Хуслер пройдет уже 08-го ноября, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 15:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Аслан Карацев на тот момент намного сильнее, нежели Марк-Андреа Хуслер.



Аслан Карацев — Марк-Андреа Хуслер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 08-го ноября, ведь именно в этот день на корте встречаются Аслан Карацев и Марк-Андреа Хуслер. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 15:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Аслан Карацев имеет на своем счету три победы, Марк-Андреа Хуслер может похвастаться четырьмя.

Аслан Карацев

Так как Аслан Карацев выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Аслан Карацев снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Аслан Карацев, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Аслан Карацев чем-то удивить, пока не ясно.



Марк-Андреа Хуслер

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Марк-Андреа Хуслер имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Марк-Андреа Хуслер демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Марк-Андреа Хуслер не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Марк-Андреа Хуслер не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Аслан Карацев — Марк-Андреа Хуслер. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Аслан Карацев и Марк-Андреа Хуслер – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Аслан Карацев — Марк-Андреа Хуслер. Прогноз, ставки на матч(08.11.20)

Аслан Карацев

Несмотря на внушительный возраст, Аслан Карацев демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Аслан Карацев гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Аслан Карацев обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Аслан Карацев снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Аслан Карацев может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Марк-Андреа Хуслер

На этом турнире Марк-Андреа Хуслер играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Марк-Андреа Хуслер какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Марк-Андреа Хуслер уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Марк-Андреа Хуслер много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Марк-Андреа Хуслер сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Марк-Андреа Хуслер не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Аслан Карацев — Марк-Андреа Хуслер Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Аслан Карацев и Марк-Андреа Хуслер, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Аслан Карацев и Марк-Андреа Хуслер играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Аслан Карацев, и Марк-Андреа Хуслер неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Аслан Карацев — Марк-Андреа Хуслер: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Аслан Карацев имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Аслан Карацев и Марк-Андреа Хуслер отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Марк-Андреа Хуслер в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Аслан Карацев превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Марк-Андреа Хуслер сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Аслан Карацев гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аслан Карацев — Марк-Андреа Хуслер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Аслан Карацев и Марк-Андреа Хуслер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Аслан Карацев и Марк-Андреа Хуслер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-311675-segodnya-match-tarnoviya-ks-kozh-plezhev-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-07-11-20/