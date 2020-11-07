Штефани Фогеле — Лесли Паттинама-Керхов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.11.20)

Прогноз Штефани Фогеле — Лесли Паттинама-Керхов (08-го ноября 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Штефани Фогеле — Лесли Паттинама-Керхов 08-го ноября 2020 года

08-го ноября 2020 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Штефани Фогеле , а противостоять в этом поединке будет Лесли Паттинама-Керхов.



Судья теннисного матча Штефани Фогеле — Лесли Паттинама-Керхов должен дать знак о старте игры в 16:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 08-го ноября 2020 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Штефани Фогеле и Лесли Паттинама-Керхов более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Штефани Фогеле имеет четыре победы, то Лесли Паттинама-Керхов может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Штефани Фогеле — Лесли Паттинама-Керхов:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 08-го ноября 2020 года откроет его противостояние Штефани Фогеле — Лесли Паттинама-Керхов. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 16:00 по МСК, то есть до начала игры. Штефани Фогеле и Лесли Паттинама-Керхов отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Лесли Паттинама-Керхов может гордиться семью победами, а вот Штефани Фогеле имеет только пять выигранных встреч.

Штефани Фогеле

Болельщики ожидали, что на этом турнире Штефани Фогеле продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Штефани Фогеле в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Штефани Фогеле сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Штефани Фогеле немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Лесли Паттинама-Керхов

На этом турнире Лесли Паттинама-Керхов выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Лесли Паттинама-Керхов снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Лесли Паттинама-Керхов чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Лесли Паттинама-Керхов уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Лесли Паттинама-Керхов зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Штефани Фогеле — Лесли Паттинама-Керхов. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Штефани Фогеле и Лесли Паттинама-Керхов уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Штефани Фогеле — Лесли Паттинама-Керхов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.11.20)

Штефани Фогеле

На данный момент Штефани Фогеле занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Штефани Фогеле снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Штефани Фогеле не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Штефани Фогеле не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Лесли Паттинама-Керхов

На этом турнире Лесли Паттинама-Керхов играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Лесли Паттинама-Керхов какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Лесли Паттинама-Керхов уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Лесли Паттинама-Керхов много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Лесли Паттинама-Керхов сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Лесли Паттинама-Керхов не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Штефани Фогеле — Лесли Паттинама-Керхов Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Штефани Фогеле и Лесли Паттинама-Керхов аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Штефани Фогеле и Лесли Паттинама-Керхов обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Штефани Фогеле и Лесли Паттинама-Керхов постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Штефани Фогеле — Лесли Паттинама-Керхов: ставим на двойные ошибки

Штефани Фогеле и Лесли Паттинама-Керхов которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Штефани Фогеле имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лесли Паттинама-Керхов хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Штефани Фогеле. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лесли Паттинама-Керхов умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Штефани Фогеле довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лесли Паттинама-Керхов вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Штефани Фогеле.

СЕГОДНЯ МАТЧ Штефани Фогеле — Лесли Паттинама-Керхов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Штефани Фогеле и Лесли Паттинама-Керхов букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Штефани Фогеле и Лесли Паттинама-Керхов проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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