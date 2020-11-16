Ярослав Наркевич — Егор Бакланов: снова ждем результативной игры

Прогноз Ярослав Наркевич — Егор Бакланов (16.11.2020), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ярослав Наркевич — Егор Бакланов 16.11.2020

16.11.2020 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Premier Tour, в котором на корт выйдут Ярослав Наркевич , а противостоять в этом поединке будет Егор Бакланов.



Буквально несколько дней назад Ярослав Наркевич и Егор Бакланов играли свои матчи, а теперь уже 16.11.2020 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 05:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Ярослав Наркевич имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ярослав Наркевич — Егор Бакланов:

Ярослав Наркевич имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 16.11.2020 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Егор Бакланов. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 05:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ярослав Наркевич имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ярослав Наркевич

В этом сезоне Ярослав Наркевич демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Ярослав Наркевич снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Ярослав Наркевич является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Ярослав Наркевич не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Ярослав Наркевич еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Егор Бакланов

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Егор Баклановв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Егор Бакланов играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Егор Бакланов держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Егор Бакланов демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Егор Бакланов находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Ярослав Наркевич — Егор Бакланов. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Ярослав Наркевич и Егор Бакланов. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Ярослав Наркевич и Егор Бакланов в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Ярослав Наркевич и Егор Бакланов имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Ярослав Наркевич — Егор Бакланов 16.11.2020

Ярослав Наркевич

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Ярослав Наркевич выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Ярослав Наркевич всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Ярослав Наркевич уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Ярослав Наркевич занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Ярослав Наркевич больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Ярослав Наркевич имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Егор Бакланов

В этом сезоне Егор Бакланов не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Егор Бакланов сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Егор Бакланов допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Егор Бакланов допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Егор Бакланов демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Ярослав Наркевич — Егор Бакланов Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ярослав Наркевич и Егор Бакланов начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ярослав Наркевич и Егор Бакланов показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ярослав Наркевич и Егор Бакланов провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ярослав Наркевич и Егор Бакланов действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ярослав Наркевич — Егор Бакланов: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ярослав Наркевич и Егор Бакланов, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ярослав Наркевич сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Егор Бакланов имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ярослав Наркевич – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ярослав Наркевич и Егор Бакланов на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ярослав Наркевич — Егор Бакланов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ярослав Наркевич и Егор Бакланов.



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