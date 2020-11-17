Леваллуа-Метрополитан — Ратиофарм Улм. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.11.20)

Прогноз Леваллуа-Метрополитан — Ратиофарм Улм (17.11.2020), ставки и коэффициенты

Леваллуа-Метрополитан — Ратиофарм Улм (17.11.2020), ставки и коэффициенты

17.11.2020 в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Европы, в котором на своей площадке местный клуб Леваллуа-Метрополитан примет соперника по национальному первенству Ратиофарм Улм.



Главный тренер баскетбольного клуба Леваллуа-Метрополитан каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 17.11.2020 хозяевам предстоит у себя дома принимать Ратиофарм Улм. Игра, которая начнется в 22:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Леваллуа-Метрополитан — Ратиофарм Улм. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 22:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Леваллуа-Метрополитан — Ратиофарм Улм. Матч назначен на 17.11.2020, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Леваллуа-Метрополитан

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Леваллуа-Метрополитан отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Леваллуа-Метрополитан проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Леваллуа-Метрополитан занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Ратиофарм Улм

Уже три недели баскетбольный клуб Ратиофарм Улм выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Ратиофарм Улм удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Ратиофарм Улм одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

«Леваллуа-Метрополитан» — «Ратиофарм Улм»: прогноз автора

Баскетбольный клуб Леваллуа-Метрополитан свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 17.11.2020. На этот раз соперником хозяев будет Ратиофарм Улм, так что в 22:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Леваллуа-Метрополитан. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Леваллуа-Метрополитан — Ратиофарм Улм. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.11.20)

Леваллуа-Метрополитан

В этом сезоне баскетбольный клуб Леваллуа-Метрополитан и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Леваллуа-Метрополитан играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Ратиофарм Улм

В прошлом месяце баскетбольный клуб Ратиофарм Улм играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Ратиофарм Улм надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Леваллуа-Метрополитан — Ратиофарм Улм Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Леваллуа-Метрополитан после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 17.11.2020 сыграет матч против БК Ратиофарм Улм. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 22:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Леваллуа-Метрополитан также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Леваллуа-Метрополитан — Ратиофарм Улм: команды сделают акцент на атаку

Прошлый матч баскетбольный клуб Леваллуа-Метрополитан проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Леваллуа-Метрополитан позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Леваллуа-Метрополитан играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Леваллуа-Метрополитан сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Ратиофарм Улм полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Ратиофарм Улм может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Ратиофарм Улм выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Леваллуа-Метрополитан — Ратиофарм Улм. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Леваллуа-Метрополитан уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Леваллуа-Метрополитан пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Леваллуа-Метрополитан составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Ратиофарм Улм не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Ратиофарм Улм уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Ратиофарм Улм очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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