Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Талса Голдэн Харакейнс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.11.20)

Прогноз Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Талса Голдэн Харакейнс (29-го ноября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Талса Голдэн Харакейнс 29-го ноября 2020 года

29-го ноября 2020 года в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз примет соперника по национальному первенству Талса Голдэн Харакейнс.



Баскетбольный поединок Техас Кристэн Хорнд Фрогз – Талса Голдэн Харакейнс пройдет в рамках престижного турнира 29-го ноября 2020 года, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 03:30 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз.



Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Талса Голдэн Харакейнс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Талса Голдэн Харакейнс назначен на 29-го ноября 2020 года, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 03:30 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Техас Кристэн Хорнд Фрогз

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Техас Кристэн Хорнд Фрогз отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Талса Голдэн Харакейнс

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Талса Голдэн Харакейнс потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Талса Голдэн Харакейнс сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Талса Голдэн Харакейнс не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

«Техас Кристэн Хорнд Фрогз» — «Талса Голдэн Харакейнс»: прогноз автора

На 29-го ноября 2020 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Талса Голдэн Харакейнс, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 03:30 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Талса Голдэн Харакейнс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.11.20)

Техас Кристэн Хорнд Фрогз

Сейчас баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Техас Кристэн Хорнд Фрогз вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Талса Голдэн Харакейнс

Два года назад баскетбольный клуб Талса Голдэн Харакейнс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Талса Голдэн Харакейнс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Талса Голдэн Харакейнс Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Талса Голдэн Харакейнс пройдет 29-го ноября 2020 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 03:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Талса Голдэн Харакейнс: в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Талса Голдэн Харакейнс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Талса Голдэн Харакейнс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Талса Голдэн Харакейнс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Талса Голдэн Харакейнс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Талса Голдэн Харакейнс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Талса Голдэн Харакейнс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Талса Голдэн Харакейнс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Талса Голдэн Харакейнс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



http://evolvegame.ru/cat4-320574-stavki-na-match-liberti-fleyms-yuzhnaya-karolina-geymkoks-prognoz-na-basketbol-ot-29-11-20/