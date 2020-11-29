Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Орландо Луж. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.11.20)

Прогноз Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Орландо Луж (30 ноября), ставки и коэффициенты

Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Орландо Луж (30 ноября), ставки и коэффициенты

30 ноября в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Матеуш Пусинелли Де Алмейда , а противостоять в этом поединке будет Орландо Луж.



Буквально несколько дней назад Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Орландо Луж играли свои матчи, а теперь уже 30 ноября им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 15:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Матеуш Пусинелли Де Алмейда имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Орландо Луж. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Орландо Луж, которая пройдет 30 ноября в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 15:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Матеуш Пусинелли Де Алмейда

По непонятным причинам Матеуш Пусинелли Де Алмейда в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Матеуш Пусинелли Де Алмейда теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Матеуш Пусинелли Де Алмейда занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Матеуш Пусинелли Де Алмейда играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Матеуш Пусинелли Де Алмейда имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Орландо Луж

Нынешняя форма, которую демонстрирует Орландо Луж еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Орландо Луж постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Орландо Луж пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Орландо Луж не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Орландо Луж не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Орландо Луж. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Орландо Луж. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.11.20)

Матеуш Пусинелли Де Алмейда

На данном турнире Матеуш Пусинелли Де Алмейда выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Матеуш Пусинелли Де Алмейда выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Матеуш Пусинелли Де Алмейда допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Матеуш Пусинелли Де Алмейда особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Матеуш Пусинелли Де Алмейда, это умение играть на травяных кортах.

Орландо Луж

В этом сезоне Орландо Луж действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Орландо Луж обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Орландо Луж не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Орландо Луж не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Орландо Луж имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Орландо Луж Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Орландо Луж начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Орландо Луж показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Орландо Луж провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Орландо Луж действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Орландо Луж: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Орландо Луж из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Орландо Луж относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Орландо Луж проводит второй или третий матч. А вот Матеуш Пусинелли Де Алмейда как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Матеуш Пусинелли Де Алмейда, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Матеуш Пусинелли Де Алмейда без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Матеуш Пусинелли Де Алмейда вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Орландо Луж. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Орландо Луж.



http://evolvegame.ru/cat4-321139-stavki-na-match-sv-lohhof-zhen-provin-volleys-holc-zhen-prognoz-na-voleybol-ot-29-11-20/