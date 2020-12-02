Мария Бондаренко — Себастьянна Скилипоти: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Мария Бондаренко — Себастьянна Скилипоти (03.12.2020), ставки и коэффициенты

Мария Бондаренко — Себастьянна Скилипоти (03-го декабря), ставки и коэффициенты

03-го декабря в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мария Бондаренко , а противостоять в этом поединке будет Себастьянна Скилипоти.



Мария Бондаренко сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 03-го декабря придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Себастьянна Скилипоти. По Москве данный поединок начнется в 12:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Себастьянна Скилипоти, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Мария Бондаренко — Себастьянна Скилипоти. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 03-го декабря осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Мария Бондаренко — Себастьянна Скилипоти вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Мария Бондаренко и Себастьянна Скилипоти не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:00 по МСК.

Мария Бондаренко

В большинстве своих выигранных поединков Мария Бондаренко берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Мария Бондаренко с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Мария Бондаренко сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Мария Бондаренко также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Себастьянна Скилипоти

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Себастьянна Скилипоти теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Себастьянна Скилипоти имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Себастьянна Скилипоти испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Себастьянна Скилипоти выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Себастьянна Скилипоти занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч

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Мария Бондаренко — Себастьянна Скилипоти (03-го декабря), ставки и коэффициенты

Мария Бондаренко

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Мария Бондаренко выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Мария Бондаренко всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Мария Бондаренко уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Мария Бондаренко занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Мария Бондаренко больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Мария Бондаренко имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Себастьянна Скилипоти

Себастьянна Скилипоти лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Себастьянна Скилипоти играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Себастьянна Скилипоти начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Себастьянна Скилипоти выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Себастьянна Скилипоти сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Мария Бондаренко — Себастьянна Скилипоти Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Мария Бондаренко и Себастьянна Скилипоти. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Мария Бондаренко — Себастьянна Скилипоти: соперники не будут долго запрягать

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Мария Бондаренко и Себастьянна Скилипоти из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Себастьянна Скилипоти относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Себастьянна Скилипоти проводит второй или третий матч. А вот Мария Бондаренко как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Мария Бондаренко, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Мария Бондаренко без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Мария Бондаренко вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мария Бондаренко — Себастьянна Скилипоти. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мария Бондаренко и Себастьянна Скилипоти букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мария Бондаренко и Себастьянна Скилипоти проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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