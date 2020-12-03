Никлес/Санчес Ховер — Кодат/Крутих. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.12.20)

Прогноз Никлес/Санчес Ховер — Кодат/Крутих (03 декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Никлес/Санчес Ховер — Кодат/Крутих 03-го декабря 2020 года

03-го декабря 2020 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Никлес/Санчес Ховер , а противостоять в этом поединке будет Кодат/Крутих.



Так как Никлес/Санчес Ховер в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Кодат/Крутих, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 03-го декабря 2020 года. Но, доказать обратное Никлес/Санчес Ховер все же сможет в 12:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Никлес/Санчес Ховер — Кодат/Крутих. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 03-го декабря 2020 года откроет его противостояние Никлес/Санчес Ховер — Кодат/Крутих. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:00 по МСК, то есть до начала игры. Никлес/Санчес Ховер и Кодат/Крутих отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Кодат/Крутих может гордиться семью победами, а вот Никлес/Санчес Ховер имеет только пять выигранных встреч.

Никлес/Санчес Ховер

В этом сезоне Никлес/Санчес Ховер показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Никлес/Санчес Ховер сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Никлес/Санчес Ховер еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Никлес/Санчес Ховер обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Никлес/Санчес Ховер играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Никлес/Санчес Ховер любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Кодат/Крутих

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Кодат/Крутихв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Кодат/Крутих играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Кодат/Крутих держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Кодат/Крутих демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Кодат/Крутих находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Никлес/Санчес Ховер» — «Кодат/Крутих»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Никлес/Санчес Ховер и Кодат/Крутих. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Никлес/Санчес Ховер и Кодат/Крутих в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Никлес/Санчес Ховер и Кодат/Крутих имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Никлес/Санчес Ховер — Кодат/Крутих. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.12.20)

Никлес/Санчес Ховер

В этом сезоне Никлес/Санчес Ховер демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Никлес/Санчес Ховер уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Никлес/Санчес Ховер любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Никлес/Санчес Ховер часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Никлес/Санчес Ховер умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Кодат/Крутих

На этом турнире Кодат/Крутих играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Кодат/Крутих какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Кодат/Крутих уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Кодат/Крутих много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Кодат/Крутих сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Кодат/Крутих не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Никлес/Санчес Ховер — Кодат/Крутих Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Никлес/Санчес Ховер и Кодат/Крутих аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Никлес/Санчес Ховер и Кодат/Крутих обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Никлес/Санчес Ховер и Кодат/Крутих постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Никлес/Санчес Ховер — Кодат/Крутих: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Никлес/Санчес Ховер и Кодат/Крутих, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Никлес/Санчес Ховер сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Кодат/Крутих имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Никлес/Санчес Ховер – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Никлес/Санчес Ховер и Кодат/Крутих на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Никлес/Санчес Ховер — Кодат/Крутих. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Никлес/Санчес Ховер и Кодат/Крутих, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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