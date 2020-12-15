Луизиана Тех Буллдогз — Джексон Стэйт Тайгерз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.12.20)

Прогноз Луизиана Тех Буллдогз — Джексон Стэйт Тайгерз (16 декабря), ставки и коэффициенты

Луизиана Тех Буллдогз — Джексон Стэйт Тайгерз (16-го декабря 2020 года), ставки и коэффициенты

16-го декабря 2020 года в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Луизиана Тех Буллдогз примет соперника по национальному первенству Джексон Стэйт Тайгерз.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Луизиана Тех Буллдогз – Джексон Стэйт Тайгерз, запланированный на 16-го декабря 2020 года. Баскетболисты появятся на площадке в 03:30 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Луизиана Тех Буллдогз — Джексон Стэйт Тайгерз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Луизиана Тех Буллдогз возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Джексон Стэйт Тайгерз. Данный поединок будет сыгран 16-го декабря 2020 года, а по московскому времени его начало состоится в 03:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Джексон Стэйт Тайгерз лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Луизиана Тех Буллдогз

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Луизиана Тех Буллдогз пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Луизиана Тех Буллдогз уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Джексон Стэйт Тайгерз

В составе баскетбольного клуба Джексон Стэйт Тайгерз нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Джексон Стэйт Тайгерз уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч

Вплоть до 16-го декабря 2020 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Луизиана Тех Буллдогз — Джексон Стэйт Тайгерз. А так как начало встречи в 03:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Луизиана Тех Буллдогз практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Луизиана Тех Буллдогз — Джексон Стэйт Тайгерз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.12.20)

Луизиана Тех Буллдогз

В этом сезоне баскетбольный клуб Луизиана Тех Буллдогз и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Луизиана Тех Буллдогз играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Джексон Стэйт Тайгерз

Два года назад баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Луизиана Тех Буллдогз — Джексон Стэйт Тайгерз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Луизиана Тех Буллдогз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 16-го декабря 2020 года сыграет матч против БК Джексон Стэйт Тайгерз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Луизиана Тех Буллдогз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Луизиана Тех Буллдогз — Джексон Стэйт Тайгерз: хозяева сыграют в свой баскетбол

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Луизиана Тех Буллдогз провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Луизиана Тех Буллдогз показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Луизиана Тех Буллдогз и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Джексон Стэйт Тайгерз показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Луизиана Тех Буллдогз — Джексон Стэйт Тайгерз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Луизиана Тех Буллдогз был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Луизиана Тех Буллдогз вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Луизиана Тех Буллдогз практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Джексон Стэйт Тайгерз получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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