Арсенал — Лестер Сити: в ожидании «стандартов»

Прогноз на матч Арсенал — Лестер Сити от эксперта 16.12.20

«Арсенал» – «Лестер Сити». 16.12.20. Прогноз и ставки на матч

В букмекерской линии уже стали появляться события, которые пройдут 16 декабря, так что в футбольном разделе можно сделать ставку на матч Арсенал — Лестер Сити. Предматчевые ставки на данный поединок будут приниматься в конторах до 21:00 по МСК, пока не начнется игра. Так как в последних десяти встречах шесть раз сильнее был футбольный клуб Лестер Сити, то именно его считают фаворитом данного противостояния. Гости уже выигрывали в этом сезоне со счетом 3-2.



Долгожданный футбольный матч, в котором соперниками будут команда Арсенал и Лестер Сити, начнется уже совсем скоро. Естественно, наши прогнозисты не смогли оставить такое спортивное событие без внимания, поэтому решили предложить свое видение развития событий в этом матче. Учитывая все кадровые перестановки, которые произошли в клубах в межсезонье, а также учитывая результаты матчей первых туров, мы полагаем, что фаворитами в этом противостоянии должны быть хозяева поля. И здесь мы полностью согласны с теми коэффициентами, которые предлагают букмекеры. Команда Арсенал сейчас выглядит более сыгранной и более подготовленной, чем их соперники, тем более что команда Лестер Сити прибыла на матч не в оптимальном составе. Так что, относительно победителя этого матча, то мы за хозяев поля. Учитывая, что в прошлом сезоне оба клуба действовали в атакующем стиле, и им удалось сохранить основной костяк исполнителей, и, самое главное – менеджеров, то в нынешнем сезоне команды тоже, скорее всего, будут играть в атакующий футбол. А это означает, что в сегодняшнем противостоянии мы увидим много атак, следовательно, будет много забитых голов, так что, общий тотал голов в этом матче мы советуем играть на больше. Неплохим предложением букмекеров нам видится ставка на то, что обе команды забьют в матче. Команда Арсенал и команда Лестер Сити всегда славились мощным нападением и полузащитой, а вот в обороне редко когда играют без ошибок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Арсенал — Лестер Сити:

Так как большинство делает ставку на победу хозяев поля, то коэффициент на победу постоянно падает и сейчас он составляет 2.56. На ничью в футбольном матче Арсенал — Лестер Сити стоит коэффициент 4.08, а на выигрыш гостей принимаются ставки по котировке 2.392.

Прогноз на матч Арсенал – Лестер Сити (Чемпионат Англии, матч национального перевентсва, воскресенье, 16 декабря):Футбольный клуб Арсенал получил от букмекеров на свою победу котировку 2.56, а по коэффициенту 2.392 можно сделать ставку на выигрыш ФК Лестер Сити. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Арсенал и команды Лестер Сити нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Арсенал и команда Лестер Сити – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Арсенал – Лестер Сити 16.12.20

Футбольному клубу Арсенал предстоит сыграть 16 декабря очень ответственный поединок, результат которого может существенно повлиять на чемпионскую гонку. В гости приезжают футболисты клуба Лестер Сити, и уже известно, что в 21:00 по МСК стадион будет полностью заполнен, ведь болельщики раскупили все билеты, чтобы поддержать команду. Данная встреча для команд будет первой в рамках этого сезона, а в прошлом году они играли между собой дважды, и обменялись гостевыми победами.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Команда Арсенал и команда Лестер Сити – соперники, которые отлично знакомы с игрой друг друга, так как в каждом сезоне эти футбольные клубы встречаются неоднократно в очных противостояниях. И речь здесь идет не только о матчах чемпионата. Будучи клубами, которые в футбольной среде называют грандами мирового футбола, команда Арсенал и команда Лестер Сити принимают участие не только в матчах чемпионата страны, но и в кубковых баталиях, а также в известных и престижных клубных турнирах. Нередко пути этих команд пересекаются на самых важных стадиях турниров, поэтому менеджеры и футболисты – соперники, которые относятся друг к другу с уважением. Вообще, анализируя очередной матч команды Арсенал и команды Лестер Сити, наши эксперты стараются не трогать историю. В СМИ уже провели все возможные параллели в отношении этого противостояния, сравнили статистику лидеров команд в нынешнем сезоне и в целом, а также привели цифры, наглядно демонстрирующие силу одной и другой команды в историческом противостоянии. В своем анализе мы стараемся использовать цифры статистики текущего сезона, а также цифры статистики недавних противостояний между этими клубами. Все это позволяет нам получать интересную информацию, анализируя которую, мы составляем прогнозы на матч. Команда Арсенал и команда Лестер Сити – одни из претендентов на то, чтобы занять высокие места в чемпионате по итогам нынешнего сезона. Однако для этого футболистам обеих команд придется серьезно постараться, так как впереди у них много непростых соперников и сложных матчей. Ключом к успеху можно считать данное противостояние, так как победитель получит определенное преимущество в турнирной таблице. Именно поэтому оба клуба будут играть только на победу, что предполагает отличный матч, который мы рекомендуем не пропустить.



Прогноз Арсенал – Лестер Сити (16 декабря), ставки и коэффициенты

Для многих любителей футбола противостояние команды Арсенал и команды Лестер Сити – это отличная возможность не только насладиться хорошим матчем, но и выиграть в букмекерских конторах. И в этом свою помощь предлагают эксперты нашего ресурса. Хозяева поля сейчас попали в не совсем удачную полосу, которую необходимо прерывать. Однако команда Лестер Сити – не самый лучший соперник для того чтобы прервать полосу неудач. Гости – крепкий орешек, и даже учитывая тот факт, что в составе команды Лестер Сити не будет нескольких футболистов основы, которые выбыли из-за травм, пробить оборону гостей хозяевам поля будет очень и очень непросто. Поэтому, учитывая личные встречи, а также беря во внимание важность матча для обеих команд, наши эксперты пришли к мнению, что наиболее интересной ставкой в это противостоянии будет ставка на общий тотал забитых голов на меньше. Мы предполагаем, что игра будет преимущественно проходить в центре поля, следовательно, оба клуба будут активно использовать тактику мелкого фола, в связи с этим, общий тотал нарушений правил, а также общий тотал желтых карточек наши эксперты рекомендуют играть на больше. При этом, мы думаем, что в матче велика вероятность удаления игрока с поля, так как, если взглянуть на статистику противостояний этих клубов, удаления здесь довольно частое явление, а за предложенный букмекерами коэффициент – точно стоит рисковать. Относительно фаворита этого матча, то, мы полагаем, что хозяева поля вряд ли проиграют, так как сейчас им нужна победа как никогда, поэтому мы рекомендуем делать ставки с форой на футболистов команды Арсенал, а рисковые бетторы могут попробовать заиграть победу хозяев поля.

Арсенал

В прошлом сезоне футбольный клуб Арсенал неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба Арсенал сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб Арсенал выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

Лестер Сити

В этом сезоне футболисты клуба Лестер Сити сильно разочаровывают своих болельщиков, ведь если раньше команда была постоянным участником еврокубков, то в данный момент она пребывает в нижней части турнирной таблицы, занимая только тринадцатую строчку. Футбольный клуб Лестер Сити много проигрывает не только на выезде, но и в родных стенах, а проблемы гостей заключаются в слабой обороне, которая практически в каждом матче пропускает по два гола. За команду играет один из лучших нападающих чемпионата, за которым охотятся местные гранды, но даже его двадцать забитых голов не помогают футбольному клубу Лестер Сити подняться выше в турнирной таблице. Уже второй месяц команда находится в кризисе, так как на протяжении девяти туров не может выиграть. В этой безвыигрышной серии было пять поражений и четыре ничейных результата. Президент уже заявил главному тренеру, что если и в этом поединке футбольный клуб Лестер Сити не сможет одержать победу, то ему грозит отставка. В составе гостей на поле не выйдут травмированные центральный и опорный полузащитники.

Интересные факты перед матчем Арсенал – Лестер Сити

С момента прошлой встречи команды Арсенал и команды Лестер Сити в рамках чемпионата прошло не так много времени. Напомним, что прошлый матч этих команд не выявил победителя. Сейчас оба клуба продолжают бороться за высокие места в чемпионате, а это означает, что проигрывать нельзя ни одной, ни другой команде. На фоне этого противостояния, наиболее привлекательной ставкой видится ставка на пенальти или удаление в матче. Здесь стоит отталкиваться от статистики, которая показывает, что в матчах между собой, когда борьба идет нешуточная, оба клуба играют очень грубо. Кроме этого, та же статистика показывает, что практически в каждом матче, в котором встречаются команда Арсенал и команда Лестер Сити, арбитры назначают или пенальти, или удаление. Согласитесь, что за предложенные букмекерами коэффициенты эти ставки выглядят весьма заманчивыми. Тем более что этот матч будет обслуживать строгий рефери, который привык не церемониться с нарушителями правил. Еще хотелось бы отметить ставки на тотал больше забитых голов в этом матче. В составах одной и другой команд выступают классные футболисты, которые умеют забивать, так что, предложенный тотал стоит заигрывать на больше, тем более что в личных встречах эти кубы часто пробивают заявленный букмекерами общий тотал забитых голов. Относительно нарушений и желтых карточек, то, независимо от того, как будет проходить матч, грубых приемов, провокации и симуляций будет достаточно, поэтому арбитру часто придется пользоваться свистком и карточками. А вот общий тотал угловых мы рекомендуем играть на меньше, так как команда Арсенал и команда Лестер Сити привыкли развивать свои атаки через центр и подают мало стандартов.

В игре победит Арсенал — 2.56, ничья в игре — 4.08, в игре победит Лестер Сити — 2.392.



Арсенал — Лестер Сити. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Англии 16 декабря

Букмекеры полагают, что у команды Лестер Сити нет особых шансов против более мотивированного соперника, и наши эксперты полностью с этим согласны. Напомним, что хозяевам поля сейчас необходимы очки, да и по уровню игры они заметно превосходят своих соперников, которые вдобавок ко всему уже потеряли мотивацию в этом чемпионате. Напомним, что команда Лестер Сити еще раньше стала основным неудачником чемпионата, когда не смогла выиграть ни одного выездного матча. Да и вообще, гости в этом чемпионате действительно выглядят слабо, уступая даже откровенно слабым командам, видно, команда потратила последние силы на выход в элитный дивизион. Нет необходимости лишний раз напоминать о том, что в составе команды Арсенал выступают настоящие профессионалы, которые успели зарекомендовать себя не только на клубном уровне, но и на уровне национальных сборных, эти футболисты умеют решать исходы матчей одним касанием, поэтому у гостей просто нет шансов в матче с таким грозным и мотивированным соперником. Так что, здесь мы солидарны с букмекерами, которые прогнозируют уверенную победу хозяев поля. Поэтому наш прогноз – фора команды Арсенал в этом матче. Общий тотал тоже должен быть пробит, причем, необходимо делать ставки и на общий тотал забитых голов на больше и на индивидуальный тотал хозяев поля. В родных стенах команда Арсенал играет очень мощно, особенно со слабыми соперниками, которым забивает не менее двух-трех мячей. Индивидуальный тотал угловых команды Арсенал мы тоже советуем играть на больше, так как хозяева поля не перестают атаковать даже после нескольких забитых голов.

«Арсенал»

Внушительный отрыв от преследователей расслабил футбольный клуб Арсенал, который начал слишком часто терять очки в последних матчах. В последних шести турах было одно поражение и два ничейных результата, а ведь до этого команда демонстрировала победную серию из пятнадцати туров. Такие потери очков не сильно повлияли на турнирное положение, ведь Арсенал остается лидером чемпионата, а преимущество над второй строчкой хоть и уменьшилось, но все равно составляет десять очков. Все три матча, которые футбольный клуб Арсенал не сумел выиграть, были на выезде, а на своем поле команда продолжает побеждать, и предпосылок к тому, что хозяевам в этом кто-то сможет помешать, пока нет. Лидер обладает одной из самых надежных линий обороны, а также великолепно играет в нападении, в среднем радуя своих болельщиков тремя мячами за игру. Серьезных кадровых потерь нет, ведь хоть и травмировано два опытных защитника, но они в этом сезоне выходили в основном на замену.



«Лестер Сити»

В прошлом сезоне футбольный клуб Лестер Сити выиграл чемпионский титул, но в этом сезоне речь о защите трофея даже не идет. У главного тренера начались проблемы со многими игроками основного состава, так что уже нет того сыгранного боевого коллектива, который всех громил в прошлом году. Гости занимают в чемпионате только четвертую строчку, а отставание от лидера настолько большое, что команде сейчас остается бороться только за то, чтобы не упустить свое место в еврокубках. Футбольный клуб Лестер Сити одинаково играет как в родных стенах, так и в выездных матчах, а в этом сезоне гости разве что демонстрируют надежную игру в обороне, но результативность команды по сравнению с прошлым годом сильно упала. Недавно ФК Лестер Сити выдал серию из восьми матчей без поражений, но в последнем туре команда неожиданно уступила на своем поле аутсайдеру, пропустив в свои ворота три безответных мяча. Единственная потеря гостей это левый нападающий.

Статистика и личные встречи

Современные букмекерские конторы предлагают любителям ставок не только ставки до начала игры. С ростом популярности букмекерских контор и увеличения их количества, букмекеры постоянно находятся в поиске и реализации новых предложений для бетторов. Одним из таких предложений стало введение возможности делать ставки на статистику футбольных матчей по ходу игры. Эксперты нашего портала уверены, что такой подход позволит бетторам зарабатывать еще больше денег, так как букмекеры в лайв-ставках на статистику предлагают коэффициенты и события, исходя из текущего счета матча, однако действительность такова, что имея на руках тщательный разбор футбольного матча с учетом всех статистических особенностей игры, можно отлично заработать на ставках в букмекерских конторах. Этим мы и предлагаем заняться. В принципе, прогнозировать можно любой футбольный матч любого чемпионата. Наше внимание привлек матч команды Арсенал и команды Лестер Сити – футбольных клубов, которые сейчас ведут борьбу за верхние строчки чемпионатов. Это означает, что сама игра будет бескомпромиссной, оба клуба будут играть только на победу, не пренебрегая грубыми приемами в отношении своих соперников. А тот факт, что команда Арсенал и команда Лестер Сити активно используют фланги во время атак, тоже нам на руку, так как это означает, что в матче стоит ждать большого количества угловых. В общем, это лишь небольшой пример разбора футбольного матча. Больше информации и больше прогнозов можно найти ниже. Всем удачных ставок и интересного футбола.

«Арсенал» — «Лестер Сити»: кто фаворит грядущей встречи?

Арсенал — Лестер Сити. Прогноз на футбол (16.12.20)

Для команды Арсенал матч с футболистами команды Лестер Сити – отличная возможность набрать очки и избежать попадания в зону вылета. Сейчас, когда до окончания чемпионата осталось не так много туров, каждое очко для команд, занимающих вторую половину в турнирной таблице, является на вес золота, поэтому в матчах практически равных соперников, команды всеми силами стараются заработать баллы. Хозяева поля сейчас начали показывать неплохой футбол, как только запахло жаренным, и замаячила неприятная возможность оказаться в числе аутсайдеров, команда Арсенал резко прибавила в игровом плане, что позволило клубу заработать важные очки. В принципе, команда Лестер Сити уже решила свои задачи в чемпионате, и клуб давно обезопасил себя от зоны вылета. Так что, вполне справедливо, что хозяева поля идет фаворитами матча. Однако, наши эксперты все рекомендуют не рисковать, и в этой игре мы предлагаем сделать ставку на то, что хозяева поля не проиграют в этом матче. Мы думаем, что голов в игре будет забито мало, так как оба клуба предпочитают действовать в защитной манере, так что, общий тотал матча мы советуем играть на меньше. А вот нарушений и карточек должно быть предостаточно, так как игра будет проходить в центре поля с большим количеством мелких тактических фолов. Поэтому оба статистических параметра мы рассматриваем на больше. Что касается угловых, то здесь букмекеры выставили верный тотал. В принципе, можно дождаться начала матча, и тогда заиграть на меньше, в случае, если футболисты за первую половину матча подадут много стандартов, однако делать подобные ставки до матча мы бы не рекомендовали.

Арсенал — Лестер Сити: в ожидании «стандартов»

С появлением Интернета прогнозировать и наблюдать за футбольными матчами стало гораздо более удобно. Сейчас уже нет необходимости по старинке записывать результаты футбольных матчей в специальную тетрадку, а потом перелистывать ее в поиске важных записей. Сегодня достаточно открыть вкладку, зайти на специальную страницу, и можно не только посмотреть любой футбольный матч в записи, но и воспользоваться специализированным ресурсом, на котором поминутно расписаны все наиболее важные события, произошедшие в матче, не говоря уже о статистических показателях, как отдельной команды, так и отдельного футболиста. Информационные технологии существенно облегчают жизнь, помогают они и экспертам нашего ресурса, так как благодаря Интернету собирать и анализировать информацию стало в разу проще, хотя, времени на анализ и прогнозирование уходит примерно столько же, как и уходило, так как необходимо все тщательно обдумать и принять верное решение. В матче команды Арсенал и команды Лестер Сити наши эксперты долго не думали, так как все прогнозы казались очевидными, мы лишь воспользовались статистикой для выбора оптимальной ставки. Надеемся, что бетторам помогут наши прогнозы.

Ведущие спортивные эксперты в футбольной встрече Арсенал — Лестер Сити находятся на стороне хозяев, советуя сделать ставку на их индивидуальный тотал более 1.5 мяча.

Арсенал – Лестер Сити: статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Арсенал и команды Лестер Сити, по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Арсенал и команды Лестер Сити сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Арсенал и команды Лестер Сити довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.