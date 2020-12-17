Прогноз Фрухвиртова/Хвалинска — Ди Сарра/Розателло (17 декабря), ставки и коэффициенты

Фрухвиртова/Хвалинска — Ди Сарра/Розателло. Прогноз, ставки на матч (17.12.20)

17 декабря в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Фрухвиртова/Хвалинска , а противостоять в этом поединке будет Ди Сарра/Розателло.



Фрухвиртова/Хвалинска сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 17 декабря придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Ди Сарра/Розателло. По Москве данный поединок начнется в 17:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Ди Сарра/Розателло, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фрухвиртова/Хвалинска — Ди Сарра/Розателло:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Фрухвиртова/Хвалинска — Ди Сарра/Розателло, которая пройдет 17 декабря в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 17:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Фрухвиртова/Хвалинска

В этом сезоне Фрухвиртова/Хвалинска демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Фрухвиртова/Хвалинска снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Фрухвиртова/Хвалинска является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Фрухвиртова/Хвалинска не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Фрухвиртова/Хвалинска еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Ди Сарра/Розателло

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Ди Сарра/Розателло теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Ди Сарра/Розателло имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Ди Сарра/Розателло испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Ди Сарра/Розателло выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Ди Сарра/Розателло занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Фрухвиртова/Хвалинска — Ди Сарра/Розателло

Длительное время Фрухвиртова/Хвалинска и Ди Сарра/Розателло не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Фрухвиртова/Хвалинска и Ди Сарра/Розателло. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Фрухвиртова/Хвалинска — Ди Сарра/Розателло (17 декабря), ставки и коэффициенты

Фрухвиртова/Хвалинска

На данном турнире Фрухвиртова/Хвалинска выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Фрухвиртова/Хвалинска выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Фрухвиртова/Хвалинска допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Фрухвиртова/Хвалинска особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Фрухвиртова/Хвалинска, это умение играть на травяных кортах.

Ди Сарра/Розателло

Несмотря на свой молодой возраст, Ди Сарра/Розателло демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Ди Сарра/Розателло уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Ди Сарра/Розателло станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Ди Сарра/Розателло, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Ди Сарра/Розателло умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Ди Сарра/Розателло имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Фрухвиртова/Хвалинска — Ди Сарра/Розателло Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Фрухвиртова/Хвалинска и Ди Сарра/Розателло аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Фрухвиртова/Хвалинска и Ди Сарра/Розателло обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Фрухвиртова/Хвалинска и Ди Сарра/Розателло постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Фрухвиртова/Хвалинска — Ди Сарра/Розателло: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Фрухвиртова/Хвалинска и Ди Сарра/Розателло которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Фрухвиртова/Хвалинска имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ди Сарра/Розателло хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Фрухвиртова/Хвалинска. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ди Сарра/Розателло умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Фрухвиртова/Хвалинска довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ди Сарра/Розателло вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Фрухвиртова/Хвалинска.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фрухвиртова/Хвалинска — Ди Сарра/Розателло. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Фрухвиртова/Хвалинска и Ди Сарра/Розателло. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Фрухвиртова/Хвалинска и для Ди Сарра/Розателло, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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