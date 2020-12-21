Прогноз Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс — Вермонт Катамаунтс (22 декабря), ставки и коэффициенты

Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс — Вермонт Катамаунтс. Прогноз, ставки на матч (22.12.20)

22-го декабря в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс примет соперника по национальному первенству Вермонт Катамаунтс.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс – Вермонт Катамаунтс, запланированный на 22-го декабря. Баскетболисты появятся на площадке в 01:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Вермонт Катамаунтс, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс — Вермонт Катамаунтс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс — Вермонт Катамаунтс состоится 22-го декабря в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 01:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс

На этот матч баскетболисты клуба Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Вермонт Катамаунтс

Президент баскетбольного клуба Вермонт Катамаунтс ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Вермонт Катамаунтс сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Вермонт Катамаунтс в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

NCAA, Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс — Вермонт Катамаунтс

Баскетбольный клуб Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 22-го декабря. На этот раз соперником хозяев будет Вермонт Катамаунтс, так что в 01:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс — Вермонт Катамаунтс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.12.20)

Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Вермонт Катамаунтс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Вермонт Катамаунтс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Вермонт Катамаунтс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс — Вермонт Катамаунтс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 22-го декабря можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс — Вермонт Катамаунтс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 01:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс — Вермонт Катамаунтс: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Вермонт Катамаунтс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Вермонт Катамаунтс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

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Долгое время баскетбольный клуб Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Вермонт Катамаунтс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Вермонт Катамаунтс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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