Прогноз Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) — Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR) (23-го декабря 2020 года), ставки и коэффициенты

Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) — Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR). Прогноз, ставки на матч. NBA (23.12.20)

23-го декабря 2020 года в 16:13 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) – Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 16:13 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 23-го декабря 2020 года и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) — Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) проводит на своей площадке, и 23-го декабря 2020 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 16:13 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS), а один раз сильнее были игроки БК Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR).

Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS)

К данному поединку баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR)

Уже три недели баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) — Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) — Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR), несмотря на то, что он должен пройти только 23-го декабря 2020 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 16:13 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) — Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.12.20)

Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS)

Сейчас баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR)

После того, как баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) — Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 23-го декабря 2020 года, и в его рамках состоится поединок Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) — Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 16:13 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) — Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR): хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) — Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (MIDAS) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (TRAPSTAR) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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