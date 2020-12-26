КубГТУ Краснодар — Грифоны-КФУ Симферополь: соперники не будут долго запрягать

Прогноз КубГТУ Краснодар — Грифоны-КФУ Симферополь (26-го декабря 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч КубГТУ Краснодар — Грифоны-КФУ Симферополь 26.12.2020

26.12.2020 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Студенческая лига РЖД, в котором на своей площадке местный клуб КубГТУ Краснодар примет соперника по национальному первенству Грифоны-КФУ Симферополь.



В 15:00 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния КубГТУ Краснодар – Грифоны-КФУ Симферополь. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ КубГТУ Краснодар — Грифоны-КФУ Симферополь:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб КубГТУ Краснодар возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Грифоны-КФУ Симферополь. Данный поединок будет сыгран 26.12.2020, а по московскому времени его начало состоится в 15:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Грифоны-КФУ Симферополь лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

КубГТУ Краснодар

Сейчас баскетбольный клуб КубГТУ Краснодар снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб КубГТУ Краснодар на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома КубГТУ Краснодар проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Грифоны-КФУ Симферополь

Прогресс баскетбольного клуба Грифоны-КФУ Симферополь по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Грифоны-КФУ Симферополь обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Грифоны-КФУ Симферополь потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч КубГТУ Краснодар — Грифоны-КФУ Симферополь

Вплоть до 26.12.2020 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок КубГТУ Краснодар — Грифоны-КФУ Симферополь. А так как начало встречи в 15:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб КубГТУ Краснодар практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



КубГТУ Краснодар — Грифоны-КФУ Симферополь (26.12.2020), ставки и коэффициенты

КубГТУ Краснодар

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб КубГТУ Краснодар наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК КубГТУ Краснодар сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб КубГТУ Краснодар всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба КубГТУ Краснодар бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Грифоны-КФУ Симферополь

Два года назад баскетбольный клуб Грифоны-КФУ Симферополь доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Грифоны-КФУ Симферополь играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч КубГТУ Краснодар — Грифоны-КФУ Симферополь Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка КубГТУ Краснодар — Грифоны-КФУ Симферополь, который должен пройти 26.12.2020 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 15:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб КубГТУ Краснодар в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

КубГТУ Краснодар — Грифоны-КФУ Симферополь: соперники не будут долго запрягать

Баскетбольный клуб КубГТУ Краснодар очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб КубГТУ Краснодар очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Грифоны-КФУ Симферополь полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Грифоны-КФУ Симферополь может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Грифоны-КФУ Симферополь выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ КубГТУ Краснодар — Грифоны-КФУ Симферополь. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб КубГТУ Краснодар лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба КубГТУ Краснодар гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба КубГТУ Краснодар все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Грифоны-КФУ Симферополь сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Грифоны-КФУ Симферополь идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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