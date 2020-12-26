Прогноз Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) — Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee) (26.12.2020), ставки и коэффициенты

Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) — Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee). Прогноз, ставки на матч (26.12.20)

26-го декабря 2020 года в 10:12 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2KSeries, в котором на своей площадке местный клуб Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) примет соперника по национальному первенству Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee).



В последней встрече баскетбольных клубов Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) и Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 26-го декабря 2020 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 10:12 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) — Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee):

Баскетбольный поединок Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) — Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee) состоится 26-го декабря 2020 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 10:12 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip)

В этом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) вообще лидирует в чемпионате.



Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) — Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee), несмотря на то, что он должен пройти только 26-го декабря 2020 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 10:12 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) — Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee) 26-го декабря 2020 года

Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip)

В последние годы Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee)

После того, как баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) — Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 26-го декабря 2020 года сыграет матч против БК Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 10:12 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) — Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee): гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) — Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Портленд Трейл Блэйзерс (Bumblebee) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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