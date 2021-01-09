Прогноз Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Поли Мустангс (09.01.2021), ставки и коэффициенты

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Поли Мустангс. Прогноз, ставки на матч (09.01.21)

09 января в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс примет соперника по национальному первенству Кал Поли Мустангс.



Баскетбольный поединок Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс – Кал Поли Мустангс пройдет в рамках престижного турнира 09 января, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 06:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс.



Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Поли Мустангс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс проводит на своей площадке, и 09 января хозяевам предстоит матч против игроков клуба Кал Поли Мустангс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 06:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс, а один раз сильнее были игроки БК Кал Поли Мустангс.

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

Сейчас баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Кал Поли Мустангс

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Кал Поли Мустангс пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Кал Поли Мустангс сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Поли Мустангс

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс наконец-то возвращаются домой, а 09 января им уже необходимо сыграть поединок против БК Кал Поли Мустангс. На площадке игроки обеих команд появятся в 06:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Поли Мустангс (09 января), ставки и коэффициенты

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

В этом сезоне баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Кал Поли Мустангс

Два года назад баскетбольный клуб Кал Поли Мустангс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Кал Поли Мустангс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Поли Мустангс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 09 января сыграет матч против БК Кал Поли Мустангс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 06:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Поли Мустангс: хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Кал Поли Мустангс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Кал Поли Мустангс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Кал Поли Мустангс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Поли Мустангс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Кал Поли Мустангс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Кал Поли Мустангс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Кал Поли Мустангс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat1-337271-michigan-steyt-spartanz-perdyu-boylermeykers-prognoz-professionala-na-basketbol-09-01-21/