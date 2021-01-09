Анастасия Рафальская — Елизавета Артёменко: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Анастасия Рафальская — Елизавета Артёменко (09-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Анастасия Рафальская — Елизавета Артёменко 09 января

09 января в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Pro Tour, в котором на корт выйдут Анастасия Рафальская , а противостоять в этом поединке будет Елизавета Артёменко.



Анастасия Рафальская сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 09 января придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Елизавета Артёменко. По Москве данный поединок начнется в 03:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Елизавета Артёменко, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Анастасия Рафальская — Елизавета Артёменко:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Анастасия Рафальская — Елизавета Артёменко, которая пройдет 09 января в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 03:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Анастасия Рафальская

Болельщики ожидали, что на этом турнире Анастасия Рафальская продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Анастасия Рафальская в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Анастасия Рафальская сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Анастасия Рафальская немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Елизавета Артёменко

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Елизавета Артёменко на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Елизавета Артёменко демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Елизавета Артёменко имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Елизавета Артёменко намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Елизавета Артёменко не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Елизавета Артёменко будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Елизавета Артёменко и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Елизавета Артёменко умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Анастасия Рафальская» — «Елизавета Артёменко»: прогноз автора

Длительное время Анастасия Рафальская и Елизавета Артёменко не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Анастасия Рафальская и Елизавета Артёменко. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Анастасия Рафальская — Елизавета Артёменко (09 января), ставки и коэффициенты

Анастасия Рафальская

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Анастасия Рафальская, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Анастасия Рафальская уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Анастасия Рафальская старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Анастасия Рафальская, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Анастасия Рафальская не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Анастасия Рафальская все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Анастасия Рафальская точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Елизавета Артёменко

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Елизавета Артёменко все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Елизавета Артёменко сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Елизавета Артёменко все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Елизавета Артёменко предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Анастасия Рафальская — Елизавета Артёменко Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Анастасия Рафальская и Елизавета Артёменко. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Анастасия Рафальская и Елизавета Артёменко встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Анастасия Рафальская и Елизавета Артёменко довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Анастасия Рафальская и Елизавета Артёменко подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Анастасия Рафальская — Елизавета Артёменко: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Анастасия Рафальская и Елизавета Артёменко, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Анастасия Рафальская сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Елизавета Артёменко имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Анастасия Рафальская – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Анастасия Рафальская и Елизавета Артёменко на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Анастасия Рафальская — Елизавета Артёменко. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Анастасия Рафальская и Елизавета Артёменко.



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