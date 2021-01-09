Прогноз Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) — Орландо Мэджик (88fireburn) (09-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) — Орландо Мэджик (88fireburn). Прогноз, ставки на матч (09.01.21)

09.01.2021 в 09:36 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2KSeries, в котором на своей площадке местный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) примет соперника по национальному первенству Орландо Мэджик (88fireburn).



Баскетболисты клубов Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) и Орландо Мэджик (88fireburn) в 09:36 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 09.01.2021. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) — Орландо Мэджик (88fireburn):

Баскетбольный поединок Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) — Орландо Мэджик (88fireburn) состоится 09.01.2021 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 09:36 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Goku), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Нью-Орлеан Пеликанс (Goku)

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Орландо Мэджик (88fireburn)

В составе баскетбольного клуба Орландо Мэджик (88fireburn) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Орландо Мэджик (88fireburn) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Орландо Мэджик (88fireburn) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) — Орландо Мэджик (88fireburn). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 09.01.2021 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) — Орландо Мэджик (88fireburn). А так как начало встречи в 09:36 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) — Орландо Мэджик (88fireburn). Прогноз, ставки на матч(09.01.21)

Нью-Орлеан Пеликанс (Goku)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Орландо Мэджик (88fireburn)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Орландо Мэджик (88fireburn) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Орландо Мэджик (88fireburn) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Орландо Мэджик (88fireburn) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) — Орландо Мэджик (88fireburn) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 09.01.2021, и в его рамках состоится поединок Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) — Орландо Мэджик (88fireburn). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 09:36 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) — Орландо Мэджик (88fireburn): в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Орландо Мэджик (88fireburn) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Орландо Мэджик (88fireburn) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Орландо Мэджик (88fireburn) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) — Орландо Мэджик (88fireburn). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Goku) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Орландо Мэджик (88fireburn) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Орландо Мэджик (88fireburn) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat1-337661-prognoz-na-match-inea-zhen-politehnika-gdansk-zhen-ot-eksperta-09-01-21/