Хьюстон Рокетс (Oni) — Бостон Селтикс (Goodfella): команды сделают акцент на атаку

Прогноз Хьюстон Рокетс (Oni) — Бостон Селтикс (Goodfella) (12-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Хьюстон Рокетс (Oni) — Бостон Селтикс (Goodfella) 12-го января 2021 года

12-го января 2021 года в 08:47 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Хьюстон Рокетс (Oni) примет соперника по национальному первенству Бостон Селтикс (Goodfella).



Баскетбольный поединок Хьюстон Рокетс (Oni) – Бостон Селтикс (Goodfella) пройдет в рамках престижного турнира 12-го января 2021 года, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 08:47 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (Oni).



Хьюстон Рокетс (Oni) — Бостон Селтикс (Goodfella). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Хьюстон Рокетс (Oni) и Бостон Селтикс (Goodfella) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 12-го января 2021 года. Ее начало будет в 08:47 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Хьюстон Рокетс (Oni)

Сейчас баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Oni) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Oni) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Хьюстон Рокетс (Oni) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Бостон Селтикс (Goodfella)

Уже три недели баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Goodfella) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Бостон Селтикс (Goodfella) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Goodfella) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

«Хьюстон Рокетс (Oni)» — «Бостон Селтикс (Goodfella)»: прогноз автора

Болельщики баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (Oni) собираются 12-го января 2021 года активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Бостон Селтикс (Goodfella). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 08:47 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Хьюстон Рокетс (Oni) — Бостон Селтикс (Goodfella) (12-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Хьюстон Рокетс (Oni)

Сейчас баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Oni) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Oni) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Хьюстон Рокетс (Oni) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Бостон Селтикс (Goodfella)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Goodfella) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Goodfella) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Хьюстон Рокетс (Oni) — Бостон Селтикс (Goodfella) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Oni) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 12-го января 2021 года сыграет матч против БК Бостон Селтикс (Goodfella). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 08:47 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Хьюстон Рокетс (Oni) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Хьюстон Рокетс (Oni) — Бостон Селтикс (Goodfella): команды сделают акцент на атаку

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Oni) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Хьюстон Рокетс (Oni) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (Oni) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Goodfella) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Бостон Селтикс (Goodfella) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Goodfella) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хьюстон Рокетс (Oni) — Бостон Селтикс (Goodfella). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Oni) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Хьюстон Рокетс (Oni) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Oni) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Бостон Селтикс (Goodfella) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Goodfella) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat0-339070-prognoz-na-match-vologda-chevakata-zhen-energiya-zhen-ot-eksperta-12-01-21/