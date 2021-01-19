Лион — Манчестер Сити: хозяева докажут превосходство над соперником

Лион — Манчестер Сити прогноз специалиста на футбол 19.01.21

«Лион» – «Манчестер Сити». 19.01.21. Прогноз и ставки на матч

Футболисты клуба Лион пообещали 19-го января на своем поле взять реванш у ФК Манчестер Сити за недавнее гостевое поражение со счетом 1-4. Организаторы данного турнира собираются начать поединок в 13:15 по Москве. В целом, футбольный клуб Лион является фаворитом, исходя из статистики предыдущих матчей, ведь имеет 35 побед в 59 встречах. Но, в последнее время хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, потерпев два поражения в трех матчах и сыграв один раз вничью.



Очень непросто прогнозировать футбольные матчи, в которых соперниками являются известные футбольные команды. Несомненно, такие противостояния лучше смотреть, однако редко какой болельщик может удержаться от ставок, когда видит известные фамилии в стартовых составах обеих команд. Команда Лион и команда Манчестер Сити постоянно являются основными конкурентами за лидерство в своем чемпионате. Поэтому для них очередное противостояние будет означать очередной этап борьбы за право возглавить чемпионскую гонку. Конечно, наиболее вероятной ставкой в таком матче является ставка на общий тотал желтых карточек на больше. Команды в очных встречах играют не жалея себя и соперников, естественно, арбитр не будет долго терпеть подобное поведение, и, конечно же, будет награждать самых рьяных грубиянов желтыми карточками, общий тотал которых в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Это же касается и общего тотала забитых мячей. Оба клуба прекрасно действуют у ворот соперников, а вот собственные защитные редуты нередко заигрываются, что приводит к пропущенным голам. Мы уверены, что сегодня оба клуба будут стремиться много забить своим соперникам, и это им удастся. Так что, общий тотал голов матча можно заигрывать на больше. Ну и относительно фаворита этого противостояния, то здесь им должны быть хозяева поля, которые сейчас показывают более стабильный футбол. Хотя, по ходу матча все может измениться, поэтому мы не рекомендуем делать крупные ставки на исход этого матча.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лион — Манчестер Сити:

Коэффициент на победу гостей 1.74 является самым низким в футбольном матче Лион — Манчестер Сити. На хозяев поля букмекеры дают гораздо большую котировку 3.74, а на ничью принимаются ставки по коэффициенту 4.24.

Прогноз на матч Лион – Манчестер Сити (FIFA, матч национального перевентсва, воскресенье, 19-го января):Футбольный клуб Лион получил от букмекеров на свою победу котировку 3.74, а по коэффициенту 1.74 можно сделать ставку на выигрыш ФК Манчестер Сити. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Большой выбор ставок, предложенный букмекерами на матч команды Лион и команды Манчестер Сити, можно объяснить тем, что обе команды относят к элите современного футбола, и их противостояние – это матч, который, несомненно, привлечет внимание любителей футбола во всем мире. Команды тщательно готовятся к этому матчу, так как победа в нем позволит не только набрать три очка, необходимые для турнирной таблицы, но эта победа будет очень сильным моральным подспорьем, ведь победа, добытая в матчах с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – лучшее, о чем можно только мечтать. В плане кадровых потерь команды подходят к предстоящему матчу в отличной форме. Все ключевые футболисты готовы помочь клубу со стартовых минут матча, а наставники смогли приобрести на трансферном рынке еще ряд перспективных футболистов, которые могут усилить игру клубов со скамейки. Так что, с исполнителями у команды Лион и команды Манчестер Сити – полный порядок. Тактику наставники тоже не меняли по сравнению с прошлым сезоном. Действительно, зачем ломать и менять то, что приносит результат. Напомним, что оба клуба играют в атакующий футбол, причем, можно сказать, что даже в остро атакующий, когда вся команда может угрожать воротам соперника при быстром переходе из обороны в атаку, либо при стандартах. Это означает, что сегодня команды не будут отсиживаться в обороне, а постараются создать максимум голевых моментов.

Лион – Манчестер Сити 19.01.21

До 19-го января еще много времени, но, несмотря на это, букмекерские конторы полным ходом ведут прием ставок на футбольный поединок Лион — Манчестер Сити. Тем, кто хочет сделать ставку на данный матч, необходимо это сделать до 13:15 по Москве. Исходя из статистики предыдущих встреч, фаворитом поединка считаются хозяева, которые одержали семь побед в последних пяти матчах, а проиграли только однажды. Причем, данное поражение было еще четырехлетней давности. В этом сезоне команды между собой еще не играли.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды Лион и команды Манчестер Сити, который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда Лион и команда Манчестер Сити представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз Лион – Манчестер Сити (19-го января), ставки и коэффициенты

Очень много комплиментов в нынешнем сезоне звучит в адрес футболистов команды Лион. Клуб действительно демонстрирует отличный футбол, добиваясь уверенных побед над своими соперниками. И это при том, что еще в прошлом сезоне клуб не показывал таких ошеломляющих результатов. Однако серия громких побед сделала свое дело, и в матче с футболистами команды Манчестер Сити хозяева поля идут фаворитами. По мнению экспертов нашего ресурса, такие котировки на победу команды Лион в этом матче – не соответствуют действительности. Гости, пусть и расположились ниже своих соперников в турнирной таблице, команда, которая является крепким середняком с сыгранным составом. Возможно, что клуб и не хватает звезд с неба, однако футболисты команды Манчестер Сити способны упереться в каждом матче. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что коэффициент, выставленный на победу хозяев поля – несколько завышен, поэтому мы рекомендуем делать ставки на фору команды Манчестер Сити, а более рисковые бетторы могут поставить на то, что гости не проиграют в этом матче. Общий тотал голов видится нам на меньше, так как команда Манчестер Сити редко позволяет своим соперникам забивать много голов, при этом, сами гости тоже не отличаются результативностью. Хозяева поля, пусть и будут действовать первым номером в этом матче, тоже будут играть с оглядкой на оборону, отсюда и получается, что ставка на тотал меньше в этом матче выглядит вполне надежной. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил, мы рассматриваем на больше, так как игра будет преимущественно проходить в центре поля, поэтому оба клуба будут во всю использовать тактику мелкого фола для срыва атак соперника. Отсюда и общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как игра через центр не предполагает большого количества угловых в матче.

Лион

Болельщики футбольного клуба Лион уже смирились с тем, что он в последние годы постоянно перемещается между дивизионами. В начале сезона все также шло к тому, что команду ожидает понижение в классе, но после того, как был уволен главный тренер и на его место пришел опытный иностранный специалист, результаты команды постепенно стали улучшаться. Хозяева смогли выбраться из зоны вылета, а сейчас вообще идут десятыми, так что оторваться от аутсайдеров получилось уже на четырнадцать очков. В данный момент футбольный клуб Лион вообще пребывает в великолепной форме, одержав три победы в последних четырех поединках, а также один раз сыграв вничью. Дома команда чаще выигрывает, чем проигрывает, а также новый тренер заставил игроков больше думать об обороне, так что существенно сократилось количество пропущенных мячей. Восстановились от повреждений сразу трое полузащитников, так что в лазарете остаются только центральный защитник и левый нападающий.

Манчестер Сити

После того, как в футбольном клубе Манчестер Сити два года назад поменялся главный тренер, был небольшой спад в игре, но постепенно команда начала показывать еще даже лучшие результаты при новом наставнике. В этом сезоне гости занимают шестую строчку в чемпионате, претендуя на путевку в еврокубки. Но, для этого нужно выиграть борьбу, в которую включилось еще четыре команды. Футболисты клуба Манчестер Сити показывают очень хорошую игру дома, а вот на выезде команда играет исключительно от обороны, из-за чего в гостях было тринадцать ничейных результатов в восемнадцати матчах. При этом, ФК Манчестер Сити проиграл на выезде только однажды, чем не могут похвастаться даже лидеры чемпионата. Уже семь туров гости не проигрывают, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. Команда имеет одну из лучших защит в чемпионате, ведь входит в тройку лидеров по количеству пропущенных мячей. У гостей нет длинной скамейки запасных, но в данный момент у команды и нет серьезных кадровых проблем, ведь травмирован только правый полузащитник, который уже больше месяца пребывает в лазарете.

Интересные факты перед матчем Лион – Манчестер Сити

Впереди футболистов команды Лион ждут серьезные испытания, так как клубу предстоят матчи со всеми командами, которые ведут борьбу в верхней части турнирной таблицы. Поэтому домашний матч с футболистами команды Манчестер Сити является одной из важнейших игр сезона для хозяев поля, так как это реальный шанс взять очки и постараться сохранить прописку в чемпионате. Отметим, что для гостей этот матч не будет значить ровным счетом ничего, так как, благодаря победам в прошлых турах, команда Манчестер Сити смогла гарантировать себе прописку в чемпионате, поэтому сейчас футболисты гостей могут играть в свое удовольствие. Судя по информации с официального сайта команды Лион, клуб серьезно настраивается на матч. Менеджер сообщил, что в игре примут участие все футболисты основы, в спешном порядке ставят на ноги футболистов с легкими травмами, так что, хозяева поля всерьез рассчитывают взять очки в этом матче. Так как футболистам команды Лион некуда отступать, то мы предполагаем, что они смогут добиться победы в этом матче, поэтому, и рекомендуем делать ставки на победу хозяев поля. При этом гости постараются навязать свой футбол, следовательно, общий тотал голов, предлагаемый букмекерами, команды пробьют. Неплохой ставкой в этом матче видится ставка на то, что обе команды забьют, так как ни хозяева поля, ни гости не отличаются надежной игрой в обороне. Так как матч будет нервным, то мы ждем здесь много фолов и желтых карточек, общий тотал которых рекомендуем заигрывать на больше. А вот угловых в матче должно быть мало, так как клубы не являются лидерами чемпионата по количеству стандартов.

Матч закончится выигрышем Лион — 3.74, ничья в матче — 4.24, матч закончится выигрышем Манчестер Сити — 1.74.



Лион — Манчестер Сити. Прогноз и ставки на матч. FIFA 19-го января

Благодаря тому, что хозяева поля добились важных побед в прошлых турах, они смогли гарантировать себе прописку в чемпионате на будущий сезон, поэтому подходят к матчу с одним из лидеров чемпионата в отличном настроении. А вот команда Манчестер Сити пока не может похвастаться хорошими достижениями. Клуб, хоть и находится в числе претендентов на высокие места в чемпионате, пока не гарантировал себе участие в престижном клубном турнире на будущий сезон, а впереди у гостей непростой график, где соперниками будут непростые команды. Поэтому, менеджер гостей заявил, что его подопечные постараются сделать все возможное, чтобы добиться победы в матче с футболистами команды Манчестер Сити. Несмотря на то, что в гости приезжает известный футбольный клуб, менеджер хозяев поля сообщил, что в ближайшем матче планирует сделать ставку на молодых футболистов. Из этого следует, что команда Лион будет выступать в неоптимальном составе, поэтому наши эксперты рекомендуют делать ставку на победу команды Манчестер Сити в этом матче. Учитывая, что оба клуба играют в атакующий футбол, в этом матче мы ждем много забитых голов. Оба клуба умеют забить, об этом свидетельствует статистика команд в чемпионате и в матчах между собой. Так что, ставка на тотал больше голов в игре является оправданной. Еще симпатичной выглядит ставка на общий тотал желтых карточек и нарушений правил на меньше, так как команда Лион и команда Манчестер Сити являются не грубыми командами, и в матчах между собой редко совершают много фолов и получают много карточек.

«Лион»

Несмотря на то, что футбольный клуб Лион сохраняет за собой высокое седьмое место в чемпионате, это связано в первую очередь с великолепным стартом сезона, а во вторую с тем, что многие оппоненты демонстрируют слабые результаты и не могут догнать хозяев. Сама же команда сейчас пребывает не в лучшей форме, так как выиграть не получается уже девять туров. В них футбольный клуб Лион пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Причем, три поражения были на своем поле. Теперь отставание от шестого места увеличилось до непреодолимых девяти очков, а команды снизу начали наступать на пятки. Потерю формы можно объяснить тем, что после хорошего старта сезона к главному тренеру начали проявлять интерес более богатые команды, так что неигровые моменты стали отвлекать от подготовки, что привело к потере результатов. Так что, сенсационной квалификации в еврокубки не будет, а команде придется довольствоваться финишем в середине турнирной таблицы. Среди игроков основы у хозяев нет травмированных.



«Манчестер Сити»

С каждым сезоном футбольный клуб Манчестер Сити все хуже стартует, а на этот раз начало было просто провальным, ведь первыми очками получилось разжиться лишь в восьмом туре. По ходу этого сезона в команде было уже две тренерские отставки, а последний наставник все же смог немного улучшить игру, ведь если раньше гости находились на дне турнирной таблицы, то сейчас уже идут четырнадцатыми, немного опережая зону вылета. Правда, большинство очков набирается на домашней арене, а вот на выезде команда слишком много пропускает, да и забивает крайне редко. Тем не менее, с данным наставником футбольный клуб Манчестер Сити проиграл лишь один раз в шести турах, одержав две победы. Дисквалификация помешает сыграть левому и центральному полузащитникам, а в лазарете пребывают правый защитник и резервный голкипер.

Статистика и личные встречи

Для экспертов нашего ресурса матч, в котором соперниками будут команда Лион и команда Манчестер Сити был очень интересен для прогнозирования. Сейчас оба клуба ведут борьбу в турнирной таблице. Несмотря на то, что обе команды являются грандами современного футбола, сейчас дела у них обстоят не лучшим образом, так как команды рискуют пролететь мимо не только чемпионской гонки, но и мимо высоких мест в турнирной таблице, дающих право на попадание в престижный клубный турнир на будущий год. По словам менеджеров клубов, сейчас перед командами стоит задача продемонстрировать свой максимум и любой ценой постараться завоевать путевку на этот турнир, поэтому матч между двумя претендентами должен получиться очень напряженным. Учитывая, что между собой эти команды всегда играют в защитный футбол, стараясь максимально концентрировать игру в центре поля, и не допускать острых атак на ворота друг друга, то вряд ли сегодня менеджеры станут использовать другую тактику, тем более что по разным причинам командам не смогут помочь их некоторые лидеры. Мы полагаем, что исход матча будет решен благодаря одному точному удару, причем, сразу сказать, футболистам какой команды удастся забить победный мяч – очень сложно, так как, исходя из текущего положения дел, матч команды Лион и команды Манчестер Сити – это матч равных соперников. Наши эксперты постарались спрогнозировать не только исход этого матч, но сделали прогнозы на статистику, ниже можно с ними ознакомиться. Ждем интересного и непредсказуемого противостояния от команды Лион и команды Манчестер Сити.

«Лион» — «Манчестер Сити»: кто фаворит грядущей встречи?

Лион — Манчестер Сити. Прогноз на футбол (19.01.21)

Эксперты нашего портала полагают, что букмекеры несколько завысили коэффициенты на победу команды Лион в матче с футболистами команды Манчестер Сити. Несмотря на то, что гости занимают более высокое место в турнирной таблице, в родных стенах команда Лион чувствует себя в нынешнем сезоне очень уверенно, и в этом смогли убедиться многие соперники, в том числе и футбольные клубы, занимающие более высокие турнирные позиции, чем команда Лион и команда Манчестер Сити. Исходя из того, что обеим командам в текущем сезоне уже практически ничего не нужно: и команда Лион, и команда Манчестер Сити уже обеспечили себе участие в следующем сезоне чемпионата, эксперты нашего ресурса видят фаворитами этого матча хозяев поля, на победу которых и рекомендуют делать ставки. Тем более, что многие футболисты и менеджеры отмечали, что играть на поле команды Лион очень и очень непросто из-за погодных условий. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на меньше, так как хозяева поля – клуб, который мало забивает и мало пропускает, так что в матче не ожидается много забитых мячей, Общий тотал нарушений лучше играть на меньше, а вот желтых карточек в матче может быть много, так как в составе обеих команд достаточно недисциплинированных футболистов. Общий тотал угловых мы рассматриваем на меньше. Оба клуба не придают фланговым атакам большого значения, стараясь больше действовать через центр поля, так что, общий тотал стандартов лучше играть на меньше.

Лион — Манчестер Сити: хозяева докажут превосходство над соперником

Все болельщики, несомненно, долго ждали старта противостояния команды Лион и команды Манчестер Сити. Напомним, что этот матч совсем скоро состоится в рамках футбольного чемпионата. Несмотря на то, что интрига в чемпионате практически утрачена, подобные противостояния существенно освежают чемпионат, заставляют болельщиков вновь вспоминать имена своих кумиров, рассказывая о том или ином удачно сыгранном эпизоде. Противостояния, подобные противостоянию команды Лион и команды Манчестер Сити – это классика современного футбола, так как эти команды – команды-легенды, очные встречи которых еще на протяжении многих лет будут собирать стадионы, пусть эти клубы уже и перестанут демонстрировать былой высокий уровень игры, а станут посредственными середняками чемпионата. Мы с нетерпением ждем начала этого матча, а также рекомендуем пользоваться нашими прогнозами для ставок. Вместе мы победим букмекеров, и сможет отлично заработать!

По мнению футбольных аналитиков, победа ФК Лион или ничья должны зайти в качестве ставки на данный поединок, так как Манчестер Сити сейчас находится не в лучшей форме и не всегда стабильно играет на выезде.

Лион – Манчестер Сити: статистика и история личных встреч

Букмекеры не всегда правильно прогнозируют футбольные матчи. Точнее, линия на основные события футбольного матча в букмекерских конторах практически всегда правильная, однако букмекеры предлагают на футбол ряд дополнительных ставок, среди которых ставки на статистику. Видимо, в силу того, что основная масса бетторов предпочитает делать ставки на исход, букмекеры больше внимания уделяют составлению этой линии, мало обращая внимания на линию дополнительных ставок и статистики. По мнению наших экспертов, именно в этой части линии и скрыто все самое ценное. Как показывает практика, прогнозировать основные исходы футбольных матчей довольно непросто, даже если между собой встречаются лидер чемпионата и аутсайдер. Букмекеры грамотно закладывают в линию все статистические и другие факторы, сопутствующие этому матчу, поэтому ничего более-менее приличного с преимуществом в сторону бетторов, в такой линии уже не найти. Однако тщательный анализ помогает находить интересные ставки на статистику. Что позволяет нашим экспертам прогнозировать футбольные матчи, даже с участием грандов современного футбола. К примеру, тщательно изучив статистические данные матча, в котором сыграет команда Лион и команда Манчестер Сити, мы смогли найти несколько интересных ставок, которые позволят наслаждаться просмотром футбола, и дадут возможность неплохо заработать. Мы думаем, что матч должен получиться интересным, поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние.