Омар Ясика — Калум Паттергилл. Прогноз, ставки на матч(23.01.21)

Прогноз Омар Ясика — Калум Паттергилл (23-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Омар Ясика — Калум Паттергилл (23-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

23-го января 2021 года в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Омар Ясика , а противостоять в этом поединке будет Калум Паттергилл.



Омар Ясика сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 23-го января 2021 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Калум Паттергилл. По Москве данный поединок начнется в 00:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Калум Паттергилл, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Омар Ясика — Калум Паттергилл. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Омар Ясика имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 23-го января 2021 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Калум Паттергилл. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 00:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Омар Ясика имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Омар Ясика

Пока Омар Ясика не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Омар Ясика находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Омар Ясика будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Омар Ясика довольно неплохо играет на данном покрытии.



Калум Паттергилл

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Калум Паттергилл теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Калум Паттергилл имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Калум Паттергилл испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Калум Паттергилл выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Калум Паттергилл занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Омар Ясика — Калум Паттергилл. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Омар Ясика и Калум Паттергилл не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Омар Ясика и Калум Паттергилл. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Омар Ясика — Калум Паттергилл. Прогноз, ставки на матч(23.01.21)

Омар Ясика

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Омар Ясика, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Омар Ясика уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Омар Ясика старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Омар Ясика, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Омар Ясика не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Омар Ясика все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Омар Ясика точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Калум Паттергилл

Калум Паттергилл лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Калум Паттергилл играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Калум Паттергилл начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Калум Паттергилл выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Калум Паттергилл сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Омар Ясика — Калум Паттергилл Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Омар Ясика и Калум Паттергилл начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Омар Ясика и Калум Паттергилл показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Омар Ясика и Калум Паттергилл провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Омар Ясика и Калум Паттергилл действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Омар Ясика — Калум Паттергилл: соперники не будут долго запрягать

Омар Ясика и Калум Паттергилл которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Омар Ясика имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Калум Паттергилл хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Омар Ясика. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Калум Паттергилл умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Омар Ясика довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Калум Паттергилл вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Омар Ясика.

СЕГОДНЯ МАТЧ Омар Ясика — Калум Паттергилл. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Омар Ясика и Калум Паттергилл. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Омар Ясика и для Калум Паттергилл, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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