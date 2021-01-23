Бригэм Янг Кугэрз — Пеппердайн Вейвс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.01.21)

Прогноз Бригэм Янг Кугэрз — Пеппердайн Вейвс (24-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бригэм Янг Кугэрз — Пеппердайн Вейвс 24-го января 2021 года

24-го января 2021 года в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Бригэм Янг Кугэрз примет соперника по национальному первенству Пеппердайн Вейвс.



В последней встрече баскетбольных клубов Бригэм Янг Кугэрз и Пеппердайн Вейвс сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 24-го января 2021 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 06:00 по МСК.



Бригэм Янг Кугэрз — Пеппердайн Вейвс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 06:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Бригэм Янг Кугэрз и Пеппердайн Вейвс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 24-го января 2021 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Пеппердайн Вейвс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Бригэм Янг Кугэрз, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Бригэм Янг Кугэрз

В этом сезоне баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Бригэм Янг Кугэрз нет более травмированных игроков основы.



Пеппердайн Вейвс

Прогресс баскетбольного клуба Пеппердайн Вейвс по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Пеппердайн Вейвс обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Пеппердайн Вейвс потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Бригэм Янг Кугэрз — Пеппердайн Вейвс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 24-го января 2021 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Бригэм Янг Кугэрз — Пеппердайн Вейвс, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 06:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Бригэм Янг Кугэрз — Пеппердайн Вейвс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.01.21)

Бригэм Янг Кугэрз

В этом сезоне баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Пеппердайн Вейвс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Пеппердайн Вейвс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Пеппердайн Вейвс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Бригэм Янг Кугэрз — Пеппердайн Вейвс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 24-го января 2021 года сыграет матч против БК Пеппердайн Вейвс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 06:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Бригэм Янг Кугэрз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Бригэм Янг Кугэрз — Пеппердайн Вейвс: гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Бригэм Янг Кугэрз играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Бригэм Янг Кугэрз сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Пеппердайн Вейвс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Пеппердайн Вейвс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бригэм Янг Кугэрз — Пеппердайн Вейвс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Бригэм Янг Кугэрз практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Пеппердайн Вейвс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Пеппердайн Вейвс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Пеппердайн Вейвс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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