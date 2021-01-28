Сан-Хосе Стейт Спартанс — Эйр Форс Фальконс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.01.21)

Прогноз Сан-Хосе Стейт Спартанс — Эйр Форс Фальконс (29-го января), ставки и коэффициенты

Сан-Хосе Стейт Спартанс — Эйр Форс Фальконс (29.01.2021), ставки и коэффициенты

29.01.2021 в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс примет соперника по национальному первенству Эйр Форс Фальконс.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Сан-Хосе Стейт Спартанс – Эйр Форс Фальконс запланирован только на 29.01.2021, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 05:30 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Сан-Хосе Стейт Спартанс — Эйр Форс Фальконс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Сан-Хосе Стейт Спартанс — Эйр Форс Фальконс, запланированное на 29.01.2021. Поставить на матч можно будет до 05:30 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Эйр Форс Фальконс была еще пять лет назад.

Сан-Хосе Стейт Спартанс

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Сан-Хосе Стейт Спартанс, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Сан-Хосе Стейт Спартанс отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Сан-Хосе Стейт Спартанс также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Эйр Форс Фальконс

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Эйр Форс Фальконс на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Сан-Хосе Стейт Спартанс» — «Эйр Форс Фальконс»: прогноз автора

Вплоть до 29.01.2021 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Сан-Хосе Стейт Спартанс — Эйр Форс Фальконс. А так как начало встречи в 05:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Сан-Хосе Стейт Спартанс — Эйр Форс Фальконс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.01.21)

Сан-Хосе Стейт Спартанс

В этом сезоне баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Эйр Форс Фальконс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Эйр Форс Фальконс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Сан-Хосе Стейт Спартанс — Эйр Форс Фальконс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 29.01.2021 сыграет матч против БК Эйр Форс Фальконс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 05:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Сан-Хосе Стейт Спартанс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Сан-Хосе Стейт Спартанс — Эйр Форс Фальконс: команды сделают акцент на атаку

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Сан-Хосе Стейт Спартанс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Сан-Хосе Стейт Спартанс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Эйр Форс Фальконс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сан-Хосе Стейт Спартанс — Эйр Форс Фальконс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Сан-Хосе Стейт Спартанс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Эйр Форс Фальконс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Эйр Форс Фальконс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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