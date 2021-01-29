Синьцзян Флаинг Тайгерс — Чжэцзян Лайонс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.01.21)

Прогноз Синьцзян Флаинг Тайгерс — Чжэцзян Лайонс (29.01.2021), ставки и коэффициенты

Синьцзян Флаинг Тайгерс — Чжэцзян Лайонс (29-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

29-го января 2021 года в 14:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс примет соперника по национальному первенству Чжэцзян Лайонс.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Синьцзян Флаинг Тайгерс и Чжэцзян Лайонс. Оно пройдет 29-го января 2021 года, так что можно не сомневаться, что в 14:35 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Синьцзян Флаинг Тайгерс — Чжэцзян Лайонс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Синьцзян Флаинг Тайгерс — Чжэцзян Лайонс, запланированное на 29-го января 2021 года. Поставить на матч можно будет до 14:35 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Чжэцзян Лайонс была еще пять лет назад.

Синьцзян Флаинг Тайгерс

В этом сезоне баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Синьцзян Флаинг Тайгерс вообще лидирует в чемпионате.



Чжэцзян Лайонс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Чжэцзян Лайонс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Чемпионат Китая, Синьцзян Флаинг Тайгерс — Чжэцзян Лайонс

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Синьцзян Флаинг Тайгерс — Чжэцзян Лайонс, несмотря на то, что он должен пройти только 29-го января 2021 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 14:35 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Синьцзян Флаинг Тайгерс — Чжэцзян Лайонс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.01.21)

Синьцзян Флаинг Тайгерс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Синьцзян Флаинг Тайгерс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Чжэцзян Лайонс

В прошлом матче баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Чжэцзян Лайонс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Синьцзян Флаинг Тайгерс — Чжэцзян Лайонс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 29-го января 2021 года сыграет матч против БК Чжэцзян Лайонс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 14:35 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Синьцзян Флаинг Тайгерс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Синьцзян Флаинг Тайгерс — Чжэцзян Лайонс: единоборств будет много, набранных очков — нет

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Чжэцзян Лайонс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Синьцзян Флаинг Тайгерс — Чжэцзян Лайонс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Чжэцзян Лайонс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Чжэцзян Лайонс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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