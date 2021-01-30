Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Стэйт Фуллертон Титанс. Прогноз, ставки на матч(30.01.21)

Прогноз Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Стэйт Фуллертон Титанс (30-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Стэйт Фуллертон Титанс (30.01.2021), ставки и коэффициенты

30.01.2021 в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс примет соперника по национальному первенству Кал Стэйт Фуллертон Титанс.



Баскетбольный поединок Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс – Кал Стэйт Фуллертон Титанс пройдет в рамках престижного турнира 30.01.2021, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 07:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Стэйт Фуллертон Титанс:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Кал Стэйт Фуллертон Титанс. Данный поединок будет сыгран 30.01.2021, а по московскому времени его начало состоится в 07:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

Сейчас баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Кал Стэйт Фуллертон Титанс

В составе баскетбольного клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Кал Стэйт Фуллертон Титанс уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч

На 30.01.2021 организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Стэйт Фуллертон Титанс, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 07:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Стэйт Фуллертон Титанс. Прогноз, ставки на матч(30.01.21)

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

В этом сезоне баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Кал Стэйт Фуллертон Титанс

После того, как баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Стэйт Фуллертон Титанс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 30.01.2021 сыграет матч против БК Кал Стэйт Фуллертон Титанс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 07:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Стэйт Фуллертон Титанс: снова ждем результативной игры

Баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Стэйт Фуллертон Титанс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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