Сарап/Фунсават — Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо. Прогноз, ставки на матч(04.02.21)

Прогноз Сарап/Фунсават — Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо (04 февраля), ставки и коэффициенты

Сарап/Фунсават — Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо (04 февраля), ставки и коэффициенты

04 февраля в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сарап/Фунсават , а противостоять в этом поединке будет Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо.



Судья теннисного матча Сарап/Фунсават — Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо должен дать знак о старте игры в 13:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 04 февраля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Сарап/Фунсават и Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Сарап/Фунсават имеет четыре победы, то Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо может похвастаться лишь двумя победами.



Сарап/Фунсават — Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

04 февраля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Сарап/Фунсават — Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 13:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Сарап/Фунсават

Так как Сарап/Фунсават выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Сарап/Фунсават снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Сарап/Фунсават, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Сарап/Фунсават чем-то удивить, пока не ясно.



Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Сарап/Фунсават и Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Сарап/Фунсават и Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Сарап/Фунсават и Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Сарап/Фунсават — Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо. Прогноз, ставки на матч(04.02.21)

Сарап/Фунсават

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Сарап/Фунсават, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Сарап/Фунсават уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Сарап/Фунсават старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Сарап/Фунсават, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Сарап/Фунсават не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Сарап/Фунсават все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Сарап/Фунсават точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо

Несмотря на свой молодой возраст, Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Сарап/Фунсават — Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Сарап/Фунсават и Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Сарап/Фунсават и Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Сарап/Фунсават и Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Сарап/Фунсават и Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Сарап/Фунсават — Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Сарап/Фунсават и Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо проводит второй или третий матч. А вот Сарап/Фунсават как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Сарап/Фунсават, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Сарап/Фунсават без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Сарап/Фунсават вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сарап/Фунсават — Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Сарап/Фунсават и Виверо Гонсалес/Ортега-Ольмедо.



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