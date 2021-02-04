Киммельманн/Туркмен — Велкер/Шмид. Прогноз, ставки на матч(04.02.21)

Прогноз Киммельманн/Туркмен — Велкер/Шмид (04 февраля), ставки и коэффициенты

Киммельманн/Туркмен — Велкер/Шмид (04.02.2021), ставки и коэффициенты

04.02.2021 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Киммельманн/Туркмен , а противостоять в этом поединке будет Велкер/Шмид.



Киммельманн/Туркмен сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 04.02.2021 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Велкер/Шмид. По Москве данный поединок начнется в 14:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Велкер/Шмид, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Киммельманн/Туркмен — Велкер/Шмид:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 04.02.2021, так что в разделе тенниса можно найти поединок Киммельманн/Туркмен — Велкер/Шмид. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 14:00 по Москве, пока не начался поединок. Киммельманн/Туркмен и Велкер/Шмид еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Киммельманн/Туркмен

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Киммельманн/Туркмен находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Киммельманн/Туркмен является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Киммельманн/Туркмен умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Киммельманн/Туркмен обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Киммельманн/Туркмен может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Велкер/Шмид

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Велкер/Шмид на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Велкер/Шмид демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Велкер/Шмид имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Велкер/Шмид намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Велкер/Шмид не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Велкер/Шмид будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Велкер/Шмид и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Велкер/Шмид умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Киммельманн/Туркмен и Велкер/Шмид уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Киммельманн/Туркмен — Велкер/Шмид. Прогноз, ставки на матч(04.02.21)

Киммельманн/Туркмен

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Киммельманн/Туркмен, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Киммельманн/Туркмен уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Киммельманн/Туркмен старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Киммельманн/Туркмен, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Киммельманн/Туркмен не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Киммельманн/Туркмен все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Киммельманн/Туркмен точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Велкер/Шмид

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Велкер/Шмид хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Велкер/Шмид никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Велкер/Шмид сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Велкер/Шмид всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Киммельманн/Туркмен — Велкер/Шмид Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Киммельманн/Туркмен и Велкер/Шмид. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Киммельманн/Туркмен — Велкер/Шмид: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Киммельманн/Туркмен и Велкер/Шмид из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Велкер/Шмид относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Велкер/Шмид проводит второй или третий матч. А вот Киммельманн/Туркмен как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Киммельманн/Туркмен, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Киммельманн/Туркмен без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Киммельманн/Туркмен вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Киммельманн/Туркмен — Велкер/Шмид. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Киммельманн/Туркмен и Велкер/Шмид сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Киммельманн/Туркмен, и Велкер/Шмид будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-350506-stavki-na-match-sarapfunsavat-vivero-gonsalesortega-olmedo-prognoz-na-tennis-ot-04-02-21/