Хапоэль Хайфа — Хапоэль Иерусалим. Прогноз, ставки на матч(04.02.21)

Прогноз Хапоэль Хайфа — Хапоэль Иерусалим (04-го февраля), ставки и коэффициенты

Хапоэль Хайфа — Хапоэль Иерусалим (04-го февраля), ставки и коэффициенты

04-го февраля в 22:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Израиля, в котором на своей площадке местный клуб Хапоэль Хайфа примет соперника по национальному первенству Хапоэль Иерусалим.



Болельщики баскетбольного клуба Хапоэль Хайфа очень любят матчи против БК Хапоэль Иерусалим, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 04-го февраля хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 22:15 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Хапоэль Хайфа одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хапоэль Хайфа — Хапоэль Иерусалим:

Принципиальный баскетбольный поединок Хапоэль Хайфа — Хапоэль Иерусалим назначен на 04-го февраля, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 22:15 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Хапоэль Хайфа

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Хапоэль Хайфа не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Хапоэль Хайфа придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Хапоэль Хайфа ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Хапоэль Иерусалим

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Хапоэль Иерусалим пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Хапоэль Иерусалим сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч Хапоэль Хайфа — Хапоэль Иерусалим

На 04-го февраля в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Хапоэль Хайфа — Хапоэль Иерусалим. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 22:15 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Хапоэль Хайфа дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Хапоэль Иерусалим удалось одержать победу у себя дома.



Хапоэль Хайфа — Хапоэль Иерусалим. Прогноз, ставки на матч(04.02.21)

Хапоэль Хайфа

Сейчас баскетбольный клуб Хапоэль Хайфа демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Хапоэль Хайфа играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Хапоэль Хайфа вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Хапоэль Иерусалим

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Хапоэль Иерусалим становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Хапоэль Иерусалим уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Хапоэль Иерусалим сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Хапоэль Хайфа — Хапоэль Иерусалим Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Хапоэль Хайфа после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 04-го февраля сыграет матч против БК Хапоэль Иерусалим. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 22:15 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Хапоэль Хайфа также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Хапоэль Хайфа — Хапоэль Иерусалим: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб Хапоэль Хайфа проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Хапоэль Хайфа позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Хапоэль Хайфа играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Хапоэль Хайфа сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Хапоэль Иерусалим полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Хапоэль Иерусалим может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Хапоэль Иерусалим выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хапоэль Хайфа — Хапоэль Иерусалим. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Хапоэль Хайфа является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Хапоэль Хайфа проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Хапоэль Хайфа нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Хапоэль Иерусалим находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Хапоэль Иерусалим сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Хапоэль Иерусалим действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



http://evolvegame.ru/cat4-350539-prognoz-na-match-puerto-riko-kolumbiya-04-02-21/