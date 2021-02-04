Теннесси Мартин Скайхокс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прогноз Теннесси Мартин Скайхокс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс (05.02.2021), ставки и коэффициенты

Теннесси Мартин Скайхокс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс (05-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

05-го февраля 2021 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Теннесси Мартин Скайхокс примет соперника по национальному первенству Джексонвилл Стэйт Геймкокс.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Теннесси Мартин Скайхокс – Джексонвилл Стэйт Геймкокс, запланированный на 05-го февраля 2021 года. Баскетболисты появятся на площадке в 05:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Теннесси Мартин Скайхокс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Теннесси Мартин Скайхокс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс, запланированное на 05-го февраля 2021 года. Поставить на матч можно будет до 05:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс была еще пять лет назад.

Теннесси Мартин Скайхокс

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Теннесси Мартин Скайхокс больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Теннесси Мартин Скайхокс еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Джексонвилл Стэйт Геймкокс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

NCAA, Теннесси Мартин Скайхокс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Теннесси Мартин Скайхокс наконец-то возвращаются домой, а 05-го февраля 2021 года им уже необходимо сыграть поединок против БК Джексонвилл Стэйт Геймкокс. На площадке игроки обеих команд появятся в 05:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Теннесси Мартин Скайхокс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс (05-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Теннесси Мартин Скайхокс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Джексонвилл Стэйт Геймкокс

Два года назад баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Теннесси Мартин Скайхокс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 05-го февраля 2021 года, и в его рамках состоится поединок Теннесси Мартин Скайхокс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 05:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Теннесси Мартин Скайхокс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс: хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Теннесси Мартин Скайхокс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Теннесси Мартин Скайхокс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Теннесси Мартин Скайхокс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Теннесси Мартин Скайхокс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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