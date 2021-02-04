Прогноз Куэрри/Хаазе — Аревало/Мидделькоп (05-го февраля), ставки и коэффициенты

Куэрри/Хаазе — Аревало/Мидделькоп. Прогноз, ставки на матч (05.02.21)

05.02.2021 в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Куэрри/Хаазе , а противостоять в этом поединке будет Аревало/Мидделькоп.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Куэрри/Хаазе — Аревало/Мидделькоп можно будет вплоть до 06:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 05.02.2021. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Куэрри/Хаазе и Аревало/Мидделькоп еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Куэрри/Хаазе — Аревало/Мидделькоп:

Куэрри/Хаазе имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 05.02.2021 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Аревало/Мидделькоп. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 06:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Куэрри/Хаазе имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Куэрри/Хаазе

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Куэрри/Хаазе находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Куэрри/Хаазе является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Куэрри/Хаазе умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Куэрри/Хаазе обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Куэрри/Хаазе может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Аревало/Мидделькоп

На этом турнире Аревало/Мидделькоп выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Аревало/Мидделькоп снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Аревало/Мидделькоп чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Аревало/Мидделькоп уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Аревало/Мидделькоп зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Куэрри/Хаазе и Аревало/Мидделькоп впервые будут встречаться между собой. Если Куэрри/Хаазе уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Аревало/Мидделькоп пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Куэрри/Хаазе демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Куэрри/Хаазе – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Куэрри/Хаазе — Аревало/Мидделькоп 05.02.2021

Куэрри/Хаазе

В этом сезоне Куэрри/Хаазе демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Куэрри/Хаазе уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Куэрри/Хаазе любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Куэрри/Хаазе часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Куэрри/Хаазе умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Аревало/Мидделькоп

В этом сезоне Аревало/Мидделькоп не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Аревало/Мидделькоп сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Аревало/Мидделькоп допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Аревало/Мидделькоп допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Аревало/Мидделькоп демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Куэрри/Хаазе — Аревало/Мидделькоп Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Куэрри/Хаазе и Аревало/Мидделькоп аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Куэрри/Хаазе и Аревало/Мидделькоп обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Куэрри/Хаазе и Аревало/Мидделькоп постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Куэрри/Хаазе — Аревало/Мидделькоп: андердог способен удивить фаворита

Куэрри/Хаазе и Аревало/Мидделькоп которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Куэрри/Хаазе имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Аревало/Мидделькоп хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Куэрри/Хаазе. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Аревало/Мидделькоп умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Куэрри/Хаазе довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Аревало/Мидделькоп вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Куэрри/Хаазе.

СЕГОДНЯ МАТЧ Куэрри/Хаазе — Аревало/Мидделькоп. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Куэрри/Хаазе и Аревало/Мидделькоп букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Куэрри/Хаазе и Аревало/Мидделькоп проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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