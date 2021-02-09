Прогноз Амброзио/Геттварт — Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго (09-го февраля), ставки и коэффициенты

Амброзио/Геттварт — Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго. Прогноз, ставки на матч. ITF (09.02.21)

09.02.2021 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Амброзио/Геттварт , а противостоять в этом поединке будет Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго.



Амброзио/Геттварт сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 09.02.2021 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго. По Москве данный поединок начнется в 16:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Амброзио/Геттварт — Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Амброзио/Геттварт — Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго, которая пройдет 09.02.2021 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 16:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Амброзио/Геттварт

На данный момент Амброзио/Геттварт является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Амброзио/Геттварт поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Амброзио/Геттварт пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Амброзио/Геттварт слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Амброзио/Геттварт будет более тщательно готовиться к поединку.



Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго

Нынешняя форма, которую демонстрирует Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Амброзио/Геттварт — Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Амброзио/Геттварт и Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Амброзио/Геттварт и Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Амброзио/Геттварт — Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.02.21)

Амброзио/Геттварт

Амброзио/Геттварт не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Амброзио/Геттварт любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Амброзио/Геттварт умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Амброзио/Геттварт не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Амброзио/Геттварт умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Амброзио/Геттварт — Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Амброзио/Геттварт и Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Амброзио/Геттварт и Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Амброзио/Геттварт, и Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Амброзио/Геттварт — Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Амброзио/Геттварт и Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго проводит второй или третий матч. А вот Амброзио/Геттварт как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Амброзио/Геттварт, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Амброзио/Геттварт без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Амброзио/Геттварт вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Амброзио/Геттварт — Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Амброзио/Геттварт и Аркидиаконо/Фосса-Хуэрго.



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