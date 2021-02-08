Ван Зил/Янсе Ван Вуурен — Раме/Цакаревич. Прогноз, ставки на матч(09.02.21)

Прогноз Ван Зил/Янсе Ван Вуурен — Раме/Цакаревич (09-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Ван Зил/Янсе Ван Вуурен — Раме/Цакаревич (09 февраля), ставки и коэффициенты

09 февраля в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ван Зил/Янсе Ван Вуурен , а противостоять в этом поединке будет Раме/Цакаревич.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 09 февраля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Ван Зил/Янсе Ван Вуурен — Раме/Цакаревич. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 16:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Ван Зил/Янсе Ван Вуурен, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ван Зил/Янсе Ван Вуурен — Раме/Цакаревич:

Ван Зил/Янсе Ван Вуурен имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 09 февраля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Раме/Цакаревич. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ван Зил/Янсе Ван Вуурен имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ван Зил/Янсе Ван Вуурен

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Ван Зил/Янсе Ван Вуурен находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Ван Зил/Янсе Ван Вуурен является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Ван Зил/Янсе Ван Вуурен умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Ван Зил/Янсе Ван Вуурен обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Ван Зил/Янсе Ван Вуурен может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Раме/Цакаревич

На этом турнире Раме/Цакаревич играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Раме/Цакаревич все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Раме/Цакаревич не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Раме/Цакаревич уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Раме/Цакаревич на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Раме/Цакаревич пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Ван Зил/Янсе Ван Вуурен — Раме/Цакаревич. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Ван Зил/Янсе Ван Вуурен и Раме/Цакаревич – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Ван Зил/Янсе Ван Вуурен — Раме/Цакаревич. Прогноз, ставки на матч(09.02.21)

Ван Зил/Янсе Ван Вуурен

На данный момент Ван Зил/Янсе Ван Вуурен занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Ван Зил/Янсе Ван Вуурен снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Ван Зил/Янсе Ван Вуурен не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Ван Зил/Янсе Ван Вуурен не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Раме/Цакаревич

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Раме/Цакаревич хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Раме/Цакаревич никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Раме/Цакаревич сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Раме/Цакаревич всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Ван Зил/Янсе Ван Вуурен — Раме/Цакаревич Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ван Зил/Янсе Ван Вуурен и Раме/Цакаревич начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ван Зил/Янсе Ван Вуурен и Раме/Цакаревич показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ван Зил/Янсе Ван Вуурен и Раме/Цакаревич провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ван Зил/Янсе Ван Вуурен и Раме/Цакаревич действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ван Зил/Янсе Ван Вуурен — Раме/Цакаревич: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ван Зил/Янсе Ван Вуурен имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ван Зил/Янсе Ван Вуурен и Раме/Цакаревич отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Раме/Цакаревич в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ван Зил/Янсе Ван Вуурен превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Раме/Цакаревич сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ван Зил/Янсе Ван Вуурен гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ван Зил/Янсе Ван Вуурен — Раме/Цакаревич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Ван Зил/Янсе Ван Вуурен и Раме/Цакаревич, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-353400-nik-hardt-deniel-koks-prognoz-specialista-09-02-21/