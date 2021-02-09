Мияби Инуэ — Анастасия Прибилова. Прогноз, ставки на матч(10.02.21)

Прогноз Мияби Инуэ — Анастасия Прибилова (10 февраля), ставки и коэффициенты

Мияби Инуэ — Анастасия Прибилова (10 февраля), ставки и коэффициенты

10 февраля в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мияби Инуэ , а противостоять в этом поединке будет Анастасия Прибилова.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 10 февраля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Мияби Инуэ — Анастасия Прибилова. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 10:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Мияби Инуэ, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мияби Инуэ — Анастасия Прибилова:

Теннисный поединок Мияби Инуэ — Анастасия Прибилова запланирован организаторами турнира на 10 февраля, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 10:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Мияби Инуэ и Анастасия Прибилова встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Мияби Инуэ имеет три победы при одном поражении.

Мияби Инуэ

Так как Мияби Инуэ выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Мияби Инуэ снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Мияби Инуэ, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Мияби Инуэ чем-то удивить, пока не ясно.



Анастасия Прибилова

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Анастасия Прибилова в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Анастасия Прибилова уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Анастасия Прибилова уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Анастасия Прибилова обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

ITF, Мияби Инуэ — Анастасия Прибилова

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Мияби Инуэ и Анастасия Прибилова впервые будут встречаться между собой. Если Мияби Инуэ уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Анастасия Прибилова пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Мияби Инуэ демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Мияби Инуэ – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Мияби Инуэ — Анастасия Прибилова. Прогноз, ставки на матч(10.02.21)

Мияби Инуэ

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Мияби Инуэ выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Мияби Инуэ всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Мияби Инуэ уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Мияби Инуэ занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Мияби Инуэ больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Мияби Инуэ имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Анастасия Прибилова

Выступать в зале Анастасия Прибилова не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Анастасия Прибилова старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Анастасия Прибилова принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Анастасия Прибилова демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Анастасия Прибилова даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Анастасия Прибилова хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Мияби Инуэ — Анастасия Прибилова Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Мияби Инуэ и Анастасия Прибилова. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Мияби Инуэ — Анастасия Прибилова: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мияби Инуэ имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мияби Инуэ и Анастасия Прибилова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Анастасия Прибилова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мияби Инуэ превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Анастасия Прибилова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мияби Инуэ гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мияби Инуэ — Анастасия Прибилова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Мияби Инуэ и Анастасия Прибилова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Мияби Инуэ, и Анастасия Прибилова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-353960-burdinaovcharenko-drahota-szabohennemann-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-10-02-21/